Invité à une table ronde par le secrétaire d'État américain, début février, avec d'autres membres influents de la communauté palestinienne aux États-Unis, le Dr Tariq Haddad avait du mal à se retrouver en face d'Antony Blinken, qu'il a refusé de rencontrer.

La table ronde devait réunir des membres influents de la communauté américano-palestinienne.

Dans une lettre intitulée Non, secrétaire Blinken , le cardiologue américain s'est expliqué : La politique de votre administration est responsable non seulement de la mort de plus de 80 membres de ma famille, dont des dizaines d'enfants, mais aussi de la souffrance infligée aux centaines de membres de ma famille qui restent, de la famine qu'endure ma famille et de la destruction des maisons de l'ensemble de ma famille.

Ouvrir en mode plein écran La lettre adressée au secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

Photos à l'appui, le Dr Haddad racontait dans la lettre l'histoire de chacun des membres de sa famille morts lors de la riposte israélienne qui a suivi l'attaque menée par le Hamas en sol israélien, le 7 octobre dernier. Depuis qu'il l'a écrite, une vingtaine d'autres membres de sa famille ont perdu la vie, pour un total de 100.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Radio-Canada a rencontré le cardiologue à sa résidence dans un quartier huppé situé à une heure de Washington. Il y vit avec son épouse, une pneumologue, et ses cinq enfants.

Le secrétaire d'État Blinken contribue activement à la mort des membres de ma famille, il contribue à leur souffrance en mettant son veto à un cessez-le-feu aux Nations unies et en fournissant de l’équipement militaire de la réserve américaine pour cette tuerie à Gaza.

Le Dr Haddad a grandi à Khan Younès, dans la bande de Gaza, pendant l'occupation israélienne. Son enfance a été bercée par le bonheur, mais aussi par la crainte constante d'être arrêté.

À la fin de ses études secondaires, il a quitté Gaza et a déménagé aux États-Unis pour y faire ses études en médecine, se spécialisant en cardiologie. Aujourd'hui, il affirme vivre avec ce qu'il appelle le Gaza Guilt, la culpabilité d'être vivant alors que presque tous les jours, il apprend la mort d'un parent.

Chaque matin, au réveil, je vérifie notre messagerie de groupe, voir qui est mort et qui est vivant. C'est insupportable. Aujourd'hui, ma famille là-bas survit avec de la nourriture pour animaux.

Sur sa tablette, il nous montre les photos de ses proches qui sont morts depuis le début de l'offensive israélienne.

Ouvrir en mode plein écran Hani El-Haddad, cousin du cardiologue américain Tariq Haddad, serait mort d'une blessure à la jambe après une frappe israélienne. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

Comme son cousin Hani, qui aurait succombé à des blessures à une jambe après une frappe militaire israélienne. J'aurais pu le soigner les yeux fermés, mais il ne pouvait pas se rendre à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu. Il est mort avec sa femme croate Vera et sa mère , raconte le Dr Haddad.

Il parle aussi de Samar, morte le jour de l'obtention de son doctorat, alors qu'elle s'était réfugiée à Rafah, dans une zone réputée sécuritaire.

Selon le Dr Haddad, deux millions et demi d'habitants qui n'ont rien à voir avec le Hamas subissent une punition collective.

Il faut que quelqu’un raconte leur histoire, ils sont si nombreux sans voix. On ne parle que de chiffres quand il s’agit de Gaza. Les gens ne réalisent pas à quel point ce sont de belles personnes.

3:43 La guerre à Gaza cause des traumatismes bien au-delà du Proche-Orient. C'est le cas pour un cardiologue d'origine palestinienne maintenant installé à Washington. Depuis le 7 octobre, Tarik Haddad a perdu une centaine de membres de sa famille. Reportage d'Azeb Wolde-Giorghis

Il parle de ses proches, la gorge nouée. Depuis qu'il a publié sa lettre destinée à Antony Blinken, il reçoit des messages d'appui d'anciens combattants américains.

Le Dr Haddad répète que personne n'aura sa haine, parce que la haine engendre la haine.

Je rêve d’une terre où les gens seront traités de manière égale, où la vie d’un Palestinien équivaut à celle de mon frère israélien, où la déshumanisation s’arrête. Que nos familles puissent enfin cultiver nos vergers.