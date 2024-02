La MRC de Brome-Missisquoi dénonce la perte de patrouilleurs de la SQ sur son territoire

Les maires de la MRC de Brome-Missisquoi unissent leurs voix pour dénoncer la décision de la Sûreté du Québec (SQ) de couper trois postes de patrouilleurs dans la région. Ils ont de la difficulté à comprendre cette décision alors que non seulement la population du secteur augmente, mais aussi le taux de criminalité, disent-ils.

Plus d'une dizaine des maires des 21 municipalités que compte la MRC étaient présents à une conférence de presse, lundi matin, pour dénoncer la situation.

Les patrouilleurs seront remplacés par deux postes d'enquêteur. Toutefois, les élus rappellent que les enquêteurs n'ont pas le même rôle auprès de la population.

Déjà en 2007, lorsqu'on nous parlait de la desserte policière, on nous disait qu'il fallait ce nombre de patrouilleurs. Là, on est en 2024, on a vu une augmentation du taux de criminalité augmenté de 51 % depuis 2007 et la population a augmenté de 10 %, sans oublier les problèmes de santé mentale qui augmente aussi. On ne peut pas accepter qu'on nous enlève trois patrouilleurs alors que notre réalité a augmenté de toutes les façons possibles , déplore le préfet de la MRC de Brome-Missisquoi, Patrick Melchior.

Oui, on est content d'avoir deux nouveaux enquêteurs, mais pas au détriment des patrouilleurs sur un territoire qui est immense.

M. Melchior rappelle que le territoire de cette MRC est très grand. Juste pour le pôle de Sutton, on parle de plus de 200 km2. À Dunham et à Farnham, c'est une centaine de kilomètres carrés chacun. Quand on part d'un point à l'autre, ça peut prendre 45 minutes. Si on enlève des patrouilleurs, nous sommes fort inquiets .

Ça ne vaut pas la peine de téléphoner!

Les maires de la MRC ont aussi souligné que les citoyens ne contactent plus les policiers lorsqu'ils ont besoin. Les gens n'osent plus appeler parce qu'ils se disent : "De toute façon, ils n'auront pas le temps de venir." , s'indigne M. Melchior.

La MRC soutient avoir eu des discussions avec François Bonnardel, le député de Granby et le ministre de la Sécurité publique, à ce sujet. On a encore confiance que ça se règle , dit le préfet.

Par écrit, toutefois, le cabinet de François Bonnardel rappelle qu'il ne peut s'ingérer dans les opérations du corps policier. Nous avons été informés de la demande des élus de Brome-Missisquoi. Cela dit, les décisions de nature opérationnelles relèvent de la SQ qui bénéficie d’une indépendance en la matière. La SQ est responsable d’assurer une couverture adéquate sur l’ensemble du territoire afin de maintenir un sentiment de sécurité pour les Québécois.

La SQ se défend

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec confirme que ces trois postes de patrouilleurs ont été déplacés vers une autre MRC . Les précédentes ententes [avec les MRC ] étant toutes échues, un nouveau modèle de répartition s’est articulé à partir de l’analyse de charge de travail réalisée dans les différentes MRC. L’objectif de cette analyse est de placer les effectifs au bon endroit afin d’établir l’équité des services entre toutes les MRC , permettant d’offrir des services comparables à la grandeur du territoire. Certaines MRC ont donc vu des ressources relocalisées. C’est le cas de la MRC de Brome-Missisquoi.

Il s’agit d’une optimisation des effectifs afin de répondre aux besoins policiers et d’offrir le meilleur service à la population , écrit la SQ .

La Sûreté du Québec refuse de donner d'autres commentaires sur la réorganisation des effectifs policiers dans la MRC de Brome-Missisquoi.

Ouvrir en mode plein écran La Sûreté du Québec a coupé trois postes de patrouilleurs au sein de la MRC de Brome-Missisquoi. Photo : Courtoisie de la MRC de Brome-Missisiquoi

Avec les informations de Brigitte Marcoux