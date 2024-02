Le Québec à l’honneur à Paris : le Salon du livre de Québec déçu

Plusieurs auteurs québécois devront choisir entre Québec ou Paris ce printemps. Le Salon international du livre de Québec et le Festival du Livre de Paris ont tous deux lieu en même temps cette année. Qui plus est, l’organisation française a décidé de mettre le Québec au centre de sa programmation, au grand désarroi de Mélanie Pelletier.

C’est sûr que c’est une déception. Ce n’est pas la situation idéale. On travaille fort, il n’y a pas que des têtes d’affiche à Paris. Sachant cela, on travaille encore, on n’a pas terminé notre programmation , affirme la directrice générale du Salon international du livre de Québec.

Malgré le fait qu'elle soit ravie de voir le travail des auteurs québécois soulignés à l'international, elle s'inquiète de perdre des exposants qui s'envoleront plutôt vers Paris.

Le Salon international du livre de Québec est prévu du 10 au 14 avril 2024, alors que celui de Paris se déroulera du 12 au 14 avril.

Une délégation d’une trentaine d’auteurs québécois sera présente à Paris, selon le site web du Festival. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, prévoit aussi y être.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Salon international du livre de Québec, Mélanie Pelletier. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Mme Pelletier a appris la nouvelle au mois de novembre dernier. À ce moment, il était impossible de changer les dates de l’événement, prévues dix ans d’avance avec le Centre des congrès de Québec.

Je suis en communication avec le directeur général du Festival du Livre de Paris. Je lui ai envoyé les dates de nos prochains salons. Il va s’assurer dans le futur qu’on soit arrimé au niveau de nos dates , explique-t-elle.

La directrice générale soutient qu’il n’est pas exceptionnel que son équipe travaille encore sur la programmation, à quelques semaines du Salon. On est encore dans les délais normaux , dit-elle. Son équipe a obtenu carte blanche cette année et promet qu’il y aura autant d’exposants que l’an dernier.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux du Salon international du livre de Québec se situent dans le quartier Petit Champlain à Québec. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Des reproches au gouvernement provincial ?

Mélanie Pelletier espère que les gens visitent le salon et soutiennent les auteurs, malgré la situation. Elle ne s’avance pas à savoir si des compensations monétaires seront demandées au gouvernement du Québec pour des pertes de revenus.

Questionnée à savoir si elle dénonce le manque de soutien du gouvernement dans cette affaire, elle affirme pas pour le moment .

Le Salon international du livre de Québec annoncera sa programmation le 12 mars prochain au Centre des congrès de Québec.