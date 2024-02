Les murs du Musée d'histoire de Sherbrooke se coloreront d'une toute nouvelle exposition pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs. Le projet qui s'intitule Identités, racines et mélanine a été mis sur pied par l'artiste-photographe sherbrookoise Vania Larose.

L’exposition prendra place au Musée d'histoire de Sherbrooke du 21 février au 5 mai. Elle est composée de 24 portraits de personnes noires aux origines diverses qui viennent notamment d'Afrique, des Caraïbes et du Québec.

C’est une exploration que je voulais faire sur la diversité des identités au sein de la communauté afrodescendante. Dans la culture noire, il y a autant les Caribéens, les gens qui viennent d’Afrique, d’Asie, de l’Inde et les afroquébécois, comme moi , explique-t-elle.

La grande majorité des personnes qui font partie de l’exposition proviennent de l’Estrie. Pour Vania Larose, il était important de mettre de l’avant des visages de notre région. Les personnes noires [en région] ont parfois une moins bonne visibilité dans les médias , regrette celle qui est également coordonnatrice aux événements de l’organisme sherbrookois Black Estrie.

Trouver des participants pour le projet n'a pas été particulièrement difficile, souligne la photographe. Les gens ont répondu présents en grand nombre. À Sherbrooke, on a la richesse d’avoir des personnes afrodescendantes de tous les milieux sociaux, culturels, poursuit-elle. L’une de mes missions premières, c’était de mettre de l’avant les gens de la région sous un œil positif.

Pour des raisons logistiques, les portraits de l'exposition Identités, racines et mélanine seront présentés en rotation au Musée de l'histoire de Sherbrooke au cours des prochains mois. Il y a beaucoup de portraits et peu de place , lance-t-elle à la blague. Les photos pourraient également prendre place à l’hôtel de ville de Sherbrooke prochainement.

Pour Vania Larose, le Mois de l’histoire des Noirs est essentiel au Québec. Il est important de parler des personnes qui ont contribué à l’avancement de notre société. En Estrie, j’ai le sentiment que c’était un peu moins souligné étant donné que notre communauté est moins visible , souligne-t-elle.

Le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion idéale pour nous de partager nos différentes cultures et avoir certaines discussions. C’est un bon début.

Un portrait qui l’a particulièrement marquée?

Celui d’une jeune Mauricienne qui l’a sensibilisée à l’enjeu du colorisme, très présent parmi les populations noires. À l’île Maurice, les personnes qui ont une carnation de peau plus claire sont souvent beaucoup plus avantagées socialement que des personnes qui ont une incarnation plus foncées pour avoir un emploi, par exemple.