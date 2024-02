Un résident de Chelsea retrouve un inconnu chez lui en train de se servir un verre

Un homme de 29 ans d’Ottawa a été arrêté, lundi matin, après avoir été retrouvé en train de se servir un verre dans la maison d’un inconnu.

Un résident de Chelsea a eu toute une surprise lundi matin, vers 4 h 15, quand il a retrouvé un inconnu attablé dans sa cuisine, se versant un verre de rhum, raconte la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans un communiqué.

Tout en gardant son calme et discutant avec l’inconnu, le résident a composé le 911 afin d’informer les policiers de la situation , relate la police. L’homme, qui lui n’était pas agressif, s’est identifié au propriétaire et lui a simplement mentionné que sa voiture était tombée en panne et qu’il cherchait une place où aller.

Une fois sur place, les policiers ont arrêté l’individu sans aucune résistance de sa part. Une enquête leur a toutefois permis d’apprendre que le suspect, un homme de 29 ans d’Ottawa sans adresse fixe, avait durant la nuit volé un véhicule pour ensuite venir dans le secteur de Chelsea.

Appel à la vigilance

Ayant perdu la maîtrise du véhicule et s’étant enlisé en bordure de la route 105 près de l’intersection du chemin Scott, il aurait alors poursuivi son chemin à pied pour se rendre à une première résidence et y voler des articles se trouvant dans deux véhicules stationnés devant la résidence. Il aurait ensuite continué son périple jusqu’à la maison du plaignant où il aurait pénétré par la porte principale et se serait rendu directement dans la cuisine.

L’individu qui a été interpellé compte plusieurs antécédents judiciaires et faisait déjà face à plusieurs chefs d’accusation de non-respect des conditions de probation du côté ontarien, précise la police.

Il devrait faire face à plusieurs chefs d’accusation qui seront déterminés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Sa comparution devant le tribunal à Gatineau est prévue lundi.