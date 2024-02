Nova Bus abolit 125 postes

Le constructeur d’autobus Nova Bus, propriété de Volvo Canada, doit réduire les effectifs de son usine de Saint-Eustache de 125 postes d'ici janvier 2025 dans le cadre d’une restructuration de ses opérations, a confirmé une porte-parole de la compagnie.

Conformément à l'annonce de la fermeture de notre usine à Plattsburgh en juin dernier, Nova Bus a décidé de revoir son modèle d'affaires afin de se recentrer sur le marché canadien. Cette décision nous oblige à adapter la taille de notre organisation à cette nouvelle réalité pour devenir une entreprise plus rentable et compétitive , a expliqué Alexandrine Gauvin, Conseillère, affaires publiques et communications externes chez Nova Bus dans un courriel.

L'usine Nova Bus de Saint-Eustache compte environ 800 travailleurs.

Rappelons que Nova Bus, une entreprise bien connue au Québec, a décroché un contrat de 2,1 milliards de dollars au printemps 2023 pour la construction de 1229 autobus électriques destinés à une dizaine de sociétés de transport publiques du Québec.

L’investissement était partagé entre Ottawa, Québec et les sociétés de transport concernées, dont celles de Montréal, Laval, Longueuil et Québec. Les autobus doivent être livrés en 2027.

La production de bus électriques pas menacée

Or, ces compressions n'affecteront pas la production de bus électriques de Nova Bus, et ce, même s'ils doivent être construits dans les usines de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac, assure Alexandrine Gauvin.

Le réaménagement du personnel en cours découle, selon elle, de la fermeture de l’usine de Plattsburgh et n’aura donc pas d’impact sur notre capacité de production à nos usines au Québec .

Nous prenons actuellement toutes les décisions d'affaires nécessaires pour assurer la continuité de nos opérations au Québec », assure-t-elle.

Rappelons que les gouvernements avaient exigé un niveau de contenu canadien minimum de 25 % et que l'assemblage final soit effectué au Canada en échange de leur participation financière à ce contrat.

Avec les informations de Gabrielle Simon