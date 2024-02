La hausse des prix apaise les producteurs de bovins de la Gaspésie

Les producteurs de bovins gaspésiens et madelinots sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en 2023, et ce, malgré un été désastreux sur le plan de la météo. C’est le contexte de sécheresse en sol américain qui est en quelque sorte venu à leur rescousse, selon le syndicat qui les représente.

En plus des fortes pluies tombées au cours de l’été, la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation des coûts de production ont contribué à mettre à mal la rentabilité des entreprises de production bovine. Ça n’a pas été facile , admet le président du Syndicat des producteurs de bovins de la Gaspésie-Les Îles, Doris Boissonnault.

La sécheresse survenue aux États-Unis a toutefois eu des répercussions positives pour les producteurs gaspésiens, qui ont vu le prix du bœuf exploser en raison d’une demande accrue.

Il y en a qui sont allés chercher entre 2500 $ et 3000 $ du veau pour un veau d’environ 650 à 700 lb. Si on compare, c’est quasiment 1000 $ de plus qu’en 2021 et 2022 , résume le syndicaliste.

On espère que ce prix-là va [demeurer] pour aider les producteurs qui veulent se développer et la relève qui veut s’impliquer en agriculture. C’est intéressant. Ils peuvent payer leurs dettes et même, mettre un petit peu de sous de côté.

Celui qui est lui-même producteur bovin à Caplan croit d’ailleurs que le prix restera élevé pour les deux prochaines années puisque les cheptels américains ont été réduits de façon considérable. Avant que le cheptel [remonte], ça va donner une chance aux producteurs du Québec de faire des gains intéressants , ajoute M. Boissonnault.

Le prix des céréales, qui a chuté, a aussi joué en faveur des producteurs de bovins. Cette baisse a d’ailleurs atteint 75 $ la tonne dans le cas du maïs. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu les céréales au prix qu’on a eu cette année , observe celui qui est producteur depuis un peu plus de 40 ans.

Des compensations applaudies

Les entreprises agricoles gaspésiennes et madeliniennes qui bénéficiaient de l’assurance récolte en 2023 se sépareront environ 450 000 $ pour compenser la moins bonne qualité du foin qu'ils ont été en mesure de produire au cours de l'été 2023.

La nouvelle a d'ailleurs réjoui les personnes présentes à New Richmond la semaine dernière à l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bovins de la Gaspésie-Les Îles, selon Doris Boissonnault. Il y en a qui attendaient ça depuis novembre, décembre .

Ouvrir en mode plein écran Lorsque la qualité du foin n'est pas au rendez-vous, les producteurs doivent acheter des suppléments, ce qui augmente leurs dépenses. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Selon M. Boissonnault, ce gain a pu être réalisé de concert avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie-Les Îles, qui a fait des représentations auprès de la Financière agricole du Québec. La Financière ne disposait pas de données pour [démontrer] l'excès de pluie , explique-t-il, ajoutant que la situation a pu être corrigée grâce à un bilan qui a été effectué des fourrages des productions régionales.

D’habitude, on fait du foin de qualité [durant] le mois de juin jusqu’au 15 juillet. Il y avait des producteurs qui étaient dans les champs au mois d’octobre. Ils font du fourrage, mais c’est juste pour dire que les vaches ont quelque chose à [manger]. Il n’y avait aucune qualité dans ce foin-là , a observé Doris Boissonnault.

Les excès de pluies seront aussi tenus en compte dans l’analyse de 2024, selon le Syndicat.