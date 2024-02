Charlottetown se prépare à accueillir une saison des croisières record en 2024

Avant même d’avoir commencé, la saison des croisières de 2024 bat des records. La capitale de l’Île-du-Prince-Édouard doit accueillir 96 paquebots, contre 87 l’année dernière.

Il s'agit déjà d’un record de bateaux. Ces 96 navires pourraient amener environ 165 000 passagers. Cela pourrait représenter une hausse de 37 % par rapport à 2023 et ses 120 000 passagers.

Le premier bateau de l’année, le MSC Poesia, doit accoster à Charlottetown le 8 avril, soit deux semaines plus tôt que l’année dernière.

Nous augmentons le nombre d'escales de navires et la capacité d'accueil en termes de passagers, ce qui signifie que de plus gros paquebots vont arriver dans notre région , explique Mike Cochrane, président-directeur général de l’autorité portuaire de Charlottetown.

Si les mois d’automne sont habituellement les plus fréquentés dans le port, Mike Cochrane se félicite de voir une augmentation du nombre d’escales au printemps et pendant l’été.

Publicité

Le jour le plus fréquenté de la saison devrait être le 1er octobre. Quatre paquebots transportant 6000 passagers doivent accoster ce même jour.

Des retombées économiques considérables

Ces gros paquebots sont synonymes de grosses retombées économiques pour la ville et la province en général. Selon Mike Cochrane, l’impact économique direct des croisières l’année dernière était d’environ 21,5 millions de dollars.

Pour l’autorité portuaire et le secteur du tourisme, ce sont des signes que l’industrie des croisières est de nouveau florissante après deux années de fermeture en raison de la pandémie.

Ouvrir en mode plein écran Mike Cochrane est le président-directeur général de l'autorité portuaire de Charlottetown. Photo : CBC / Laura Meader

L’appétit pour visiter notre région et Charlottetown en particulier, est la preuve qu'il y a de la demande. Nous avons de beaux paysages et des résidents accueillants. Si on combine ça avec une industrie touristique très impliquée, je pense que vous avez la recette du succès , poursuit Mike Cochrane.

Publicité

Il qualifie les visites des croisières de tourisme organisé .

Vous savez quand ils viennent, vous savez combien ils sont, vous savez exactement quels sont leurs besoins et vous savez exactement quand ils repartent , conclut-il en parlant des visiteurs. Je pense que c'est vraiment le cœur de la croissance de l'Île-du-Prince-Édouard en tant que destination touristique.

D’après un reportage de Stephen Brun, CBC