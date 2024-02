La fragilité du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau et la popularité de Pierre Poilievre dans les sondages font dire au chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, que le moment est propice pour forger des alliances avec les autres provinces afin d'accroître leur autonomie face à Ottawa.

Fort d'une tournée qui l'a mené dans l'Ouest canadien la semaine dernière, M. Duhaime a réitéré lundi l'importance de bâtir des ponts avec l'Alberta et la Saskatchewan, notamment, afin de forcer le fédéral à adopter une approche plus décentralisée et respectueuse des compétences de tout un chacun.

Selon sa lecture des événements, les libéraux de Justin Trudeau finiront plus tôt que tard par perdre la confiance du Bloc québécois (BQ) ou du Nouveau Parti démocratique (NPD), qui détiennent la balance du pouvoir, ce qui permettra, si les sondages voient juste, l'élection du Parti conservateur du Canada (PCC). D'où sa proposition.

Je suis convaincu que, si on se met à la gang [sic] et qu'on parle à Pierre Poilievre, on va avoir une écoute et une oreille beaucoup plus attentive qu'on a, à l'heure actuelle, avec le gouvernement Trudeau, c'est évident , a plaidé le chef du PCQ , rappelant que, par définition, un conservateur veut rapprocher le pouvoir de l'individu .

L'octroi par Ottawa de 100 millions de dollars pour faciliter l'accueil de demandeurs d'asile, une somme presque cinq fois moins élevée que celle réclamée par Québec, illustre, selon M. Duhaime, le peu de cas que font les libéraux fédéraux des demandes de François Legault.

Rapatrier à Québec les pouvoirs en matière d'immigration

Plutôt que d'envoyer périodiquement des lettres à Justin Trudeau, M. Legault devrait plutôt miser sur le fait que les cinq principaux partis politiques au Québec s'entendent pour réclamer le rapatriement de l'ensemble des pouvoirs en immigration, estime Éric Duhaime.

On est tous d'accord que [l'immigration] relève des compétences du Québec. Comment ça se fait que [M. Legault] n'est pas capable de faire un front uni [...] et de mettre de la pression sur les partis politiques fédéraux à Ottawa, alors qu'on est à la veille d'une élection importante qui va se dérouler?

Depuis des mois, M. Duhaime propose de se rendre à Ottawa avec les chefs des quatre autres partis pour réclamer d'une seule et même voix le rapatriement de ces pouvoirs, mais en vain. Pourtant, une telle stratégie pourrait fonctionner, dit-il.

On aurait des alliés dans les autres provinces canadiennes , soutient le chef conservateur.

Imaginez la pression sur tous les partis politiques fédéraux à la veille des élections fédérales si on débarquait là et qu'on disait : "Nous, là, on va faire campagne contre les partis qui ne veulent pas que le Québec soit maître d’œuvre en matière d'immigration". Je peux vous dire qu'il y en aurait deux ou trois qui bougeraient , prédit-il.

M. Duhaime – qui détient sa carte PCC et qui compte voter pour Pierre Poilievre aux prochaines élections, tout comme, dit-il, l'immense majorité des membres de son parti – a notamment rencontré lors de son voyage la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, ainsi que l'ancien chef réformiste Preston Manning.

Il s'est aussi entretenu avec John Rustad, chef du nouveau Parti conservateur de la Colombie-Britannique, que les plus récents sondages d'opinion placent au deuxième rang dans les intentions de vote de la province, un entretien qui n'avait pas été annoncé.