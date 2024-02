Tournoi pee-wee : moins de neige et plus de spectateurs en 2024

220 536 spectateurs ont assisté au 64e Tournoi international pee-wee de Québec qui a pris fin, dimanche. La dernière mouture de l’événement s’est déroulée sans trop d’anicroches et surtout sans tempête, au grand bonheur des organisateurs.

Ce n'est plus juste un tournoi. On regarde tout ce qu'on fait à l'extérieur de ce qui se passe sur la patinoire. Ça aussi ça fait partie de notre succès , se réjouit Patrick Dom, le directeur général du tournoi, citant la journée des mascottes et les personnalités du monde du hockey qui ont été de passage lors des 12 journées d'activité du tournoi.

Avant l’événement, les organisateurs ne voulaient pas trop que la mouture de cette année soit comparée à celle de l’an passé, alors que la présence de jeunes hockeyeurs ukrainiens avait suscité beaucoup d’engouement. Mais finalement, il y a eu plus de spectateurs cette année qu'en 2023, alors que 219 000 personnes avaient assisté aux matchs.

Ouvrir en mode plein écran La catégorie féminine était de retour pour une deuxième année consécutive. Photo : Jonathan Roy

2016 demeure toutefois l’année à battre, avec le record de 236 000 spectateurs au premier tournoi qui s'est tenu au Centre Vidéotron.

Les équipes victorieuses du 64e Tournoi international pee-wee de Québec : AAA : Mid Fairfield Jr.Rangers

AA-élites : École Fadette Vert et Noir

AA : Austria Stars

BB : Grenoble Brûleurs de Loups

Féminin : Atlantic Girls Selects

Coup de pouce météo

La météo a été plus clémente cette année, il n’y a pas eu de grosse tempête de neige, comme l’an passé où la gestion du déneigement faite par la Ville de Québec avait d’ailleurs été fortement critiquée.

Zéro tempête de neige, je ne me souviens pas d'un tournoi sans tempête de neige. C'est sûr que ça joue sur l'achalandage, surtout les week-ends , admet Patrick Dom.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe Austria Stars a été la grande gagnante de la catégorie AA-élites. Photo : JONATHAN ROY

Aussi soumise à l’inflation, l'organisation a été contrainte d’augmenter ses prix cette année, mais les organisateurs se targuent d’avoir pu garder l’événement accessible. Les billets sont passés de 8 $ à 10 $ pour les personnes de 14 ans et plus, et de 2 $ à 3 $ pour les enfants.

Publicité

Le vol d'un cadre autographié de Jean Béliveau a toutefois porté un peu d'ombrage au succès de l'évènement. Voir un homme de 74 ans perdre quelque chose d'aussi précieux, ça nous fait quelque chose. Comme vous le savez, il y a une plainte qui a été faite à la police et on attend les suites de l'enquête , soutient le président du tournoi, Michel Plante.

Un 65e en préparation

L’an prochain, l’événement soufflera ses 65 bougies. Ça va être vraiment le fun, on a déjà quelques idées , promet le directeur général.

L’organisation cumule d’ailleurs déjà 16 demandes provenant des mascottes de la LNH pour l’an prochain.

Par contre, le tournoi fera face à un défi supplémentaire en 2025 : une des fins de semaine sera en même temps que l’Expo Habitat, ce qui causera plus d’achalandage dans les stationnements d’ExpoCité.