Élections Québec confirme qu’une enquête est ouverte au sujet des 200 $ donnés à la Coalition avenir Québec (CAQ) par un couple endeuillé qui avait été invité à rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, lors d’un cocktail de financement en octobre dernier.

Des informations publiques nous laissent croire que les deux contributions auraient été faites en échange d’une contrepartie, rendant ainsi ces contributions non conformes , explique dans un courriel la porte-parole d’Élections Québec, Julie Saint-Arnaud.

L’histoire a éclaté le 8 février dernier, lors du passage en commission parlementaire d’Élizabeth Rivera et Antoine Bittar, qui militent pour l’abaissement de la limite d’alcool permise sur les routes du Québec depuis la mort de leur fille dans un accident en 2017.

Le couple a révélé avoir été invité par une employée de la députée caquiste Marilyne Picard à participer à un cocktail de financement auquel la ministre Guilbault serait présente. Pour se procurer un billet, Mme Rivera et M. Bittar devaient débourser 100 $ chacun.

Ils ont raconté avoir eu accès à la ministre pendant un total de quatre minutes lors de cette soirée et avoir trouvé inacceptable de devoir payer pour sensibiliser la ministre par rapport à l’alcool au volant.

Ouvrir en mode plein écran Elizabeth Rivera et Antoine Bittar continuent de militer pour faire abaisser le taux d'alcoolémie à 0,05. Photo : Radio-Canada

Depuis, la députée Marilyne Picard a admis une erreur de jugement . La CAQ a aussi retourné les 200 $ à Mme Rivera et M. Bittar, tout en se disant désolée pour la tournure des événements .

Or, Élections Québec considère que les 200 $ renvoyés au couple comme un dédommagement auprès des deux citoyens et non pas comme un remboursement de leurs contributions. Il s’agira alors d’une dépense du parti et cette dépense devra figurer au rapport financier annuel du parti .

D’autres enquêtes?

Si l’enquête conclut que le don du couple était illégal, la CAQ devra alors retourner 200 $ à Élections Québec aussi. La Loi prévoit que toute contribution non conforme doit être retournée au directeur général des élections en vue d’être remise au ministère des Finances , explique Julie Saint-Arnaud.

Dans un message écrit, la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, a simplement confirmé être en contact avec Élections Québec sur les démarches à entreprendre pour finaliser la conformité des dons .

La CAQ est sur la sellette depuis plusieurs semaines en raison de controverses entourant son financement politique, mais Élections Québec n’indique pas si d’autres cas que celui du couple Bittar-Rivera sont actuellement visés par une enquête.

On ne confirme pas ou n’infirme pas la tenue d’autres enquêtes.

Le mois dernier, La Presse canadienne révélait que près de la moitié des maires et mairesses de la province avaient contribué à la caisse électorale de la CAQ depuis 2021.

Deux députés de la CAQ , Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin, font actuellement l’objet d’une enquête de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale.

N’acceptant pas que son intégrité et celle de ses troupes soient remises en question, François Legault a confirmé au début du mois de février que la CAQ renonçait au financement populaire.

Plus de détails suivront.