Des recommandations pour améliorer les services de santé dans l’Outaouais rural

Action santé Outaouais a publié, lundi, un rapport sur les services de santé dans les milieux ruraux de l’Outaouais. L’organisme identifie six solutions prioritaires pour y améliorer l’accessibilité aux services de santé.

Ce document fait la synthèse de discussions tenues en novembre dernier à Bristol, Maniwaki, Cantley et Saint-André-Avelin, dans le cadre d’un événement sur l’accessibilité aux services de santé en milieu rural intitulé Mieux comprendre la réalité rurale pour assurer l'accessibilité des services de santé .

Citoyens, représentants d’organismes communautaires, élus et professionnels de la santé ont échangé sur ce sujet. Et même s’ils ont noté des réalités spécifiques à chacun des territoires ruraux de l’Outaouais, ils ont aussi remarqué plusieurs similitudes.

La défavorisation et les inégalités socio-économiques dans les milieux ruraux de l’Outaouais, les pertes de services et de personnel soignant suite aux réformes de centralisation des dernières décennies et la déshumanisation des services de santé en raison d’une perte de contact humain dans les services à la population font partie de celles-ci.

Les participants ont également constaté une poursuite de l’hospitalo-centrisme , notamment avec le projet de Centre hospitalier affilié universitaire de l’Outaouais, tout en soulignant la nécessité de mieux comprendre la portée de la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, adoptée en décembre dernier.

Six pistes des solutions

Pour améliorer la situation, Action santé Outaouais retient six solutions prioritaires que les participants veulent voir mises en place.

Parmi celles-ci, ils préconisent la décentralisation du système de santé en mettant en place une véritable gestion locale avec tous les pouvoirs que cela implique . Ils souhaitent également redonner la priorité aux citoyens et assurer la participation citoyenne dans les instances décisionnelles afin que les gestionnaires écoutent les besoins des personnes et des communautés . De plus, ils demandent d’ouvrir plus de services en milieux hospitaliers et plus de services dans les municipalités rurales, de favoriser le recrutement et la rétention du personnel en offrant des conditions attrayantes et salaires concurrentiels et de redonner et de consolider des offres de services en CLSC tout en bonifiant leur budget.

Enfin, ils estiment que le statut particulier de l’Outaouais doit s’accompagner d’une stratégie régionale, de mesures, de cibles et de ressources afin que cette reconnaissance puisse générer des améliorations réelles des services de santé de la région.

Le temps est venu de se demander pourquoi continuer à dépenser plus pour moins bien soigner les citoyens? Ces actions s’inscrivent dans une nouvelle vision pour nous aider à sortir de l’impasse. [...]

Action santé Outaouais estime que les nombreuses réformes des dernières années n’ont pas donné les résultats attendus, surtout en milieu rural.

Pour le directeur de l'organisme, Mathieu Charbonneau, il est donc temps d'écouter l'avis des citoyens et d'essayer de nouvelles mesures.