Avenir précaire pour la Coop de Solidarité santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Les résidents de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup pourraient perdre l'accès à des soins de proximité dans leur municipalité.

Sans médecin depuis trois ans, la Coop de Solidarité santé, qui offre différents services dans les domaines communautaire et de la santé, s'interroge sur sa capacité à maintenir ses activités.

On a convenu avec le conseil d’administration que c’était la dernière année pour trouver un médecin , explique la directrice générale de la coopérative, Josée Ouellet, qui est également mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Le dernier médecin qui travaillait à la coopérative a quitté ses fonctions en 2021. Depuis, les services médicaux offerts sur place se font rares. [Il y a] une infirmière clinicienne [qui] vient à la coop que pour faire des prélèvements sanguins. Pour le reste, on ne peut plus fonctionner avec des ordonnances collectives car il n’y a pas de médecin attitré , explique Mme Ouellet.

Certains locaux de la coopérative sont loués à des professionnels de la santé, comme des massothérapeutes ou des physiothérapeutes, mais les services proposés ne sont pas suffisants pour faire fonctionner la coopérative dans son ensemble.

La directrice générale de la Coopérative de Santé solidarité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et mairesse, Josée Ouellet

Des discussions sont en cours depuis de nombreux mois avec le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour trouver des solutions.

Le porte-parole du CISSS , Gilles Turmel, explique qu’un certain nombre d’étudiantes en soins infirmiers de l’ UQAR , qui ont terminé leurs études en décembre dernier, ont été recrutées, sans toutefois en préciser le nombre ni leur affectation prochaine. D’autres embauches sont encore à venir.

Le CISSS devrait finaliser un plan de déploiement de ces jeunes professionnelles dans le courant de l’année 2024 et précise que l'installation des professionnels de la santé en milieu rural fait partie des priorités.

À la fin de l'année 2023, la coopérative a remboursé le prêt d’urgence octroyé par le gouvernement fédéral pour aider les entreprises à surmonter le ralentissement économique lié à la COVID-19. Ça a fragilisé notre santé financière , affirme la DG, qui précise que son organisme doit également rembourser un prêt hypothécaire.

Par ailleurs, le manque de services médicaux a grandement affecté le renouvellement des membres de la coopérative ces trois dernières années et amputé les ressources financières de l'organisme.

On avait tout près de 600 membres en 2020, et on est rendu maintenant à 123 membres payants.