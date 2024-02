Les ménages canadiens consacrent une part plus importante de leurs revenus pour se loger et 27 % d'entre eux éprouvent beaucoup de difficultés à répondre à leurs besoins financiers, ce qui affecte leur qualité de vie, révèle une étude de Statistique Canada publiée lundi.

Les Canadiens ont consacré 31,4 % de leur budget au logement, comparativement à 29,3 % en 2019. Selon les données de Statistique Canada, les locataires accordent une part plus importante de leurs revenus à leur logement que les propriétaires, et la pression financière est plus grande sur eux lorsque les prix augmentent.

Ces dernières années, ils ont dû composer avec les taux de logements inoccupés les plus faibles que le Canada ait connus. Le loyer canadien moyen s'élevait à 2178 $ en décembre dernier, selon Rentals.ca, après avoir subi une hausse de 8 % en 2023.

À Toronto et à Vancouver, où les logements abordables sont particulièrement rares, environ 13 % des ménages consacrent plus de la moitié de leur budget au logement. Dans ces deux villes, près du tiers des ménages vivent dans un logement inabordable .

La crise du logement ne semble pas près de se résorber, alors que les mises en chantier continuent à ralentir au pays. En 2023, elles ont diminué de 7 %, principalement en raison d’une baisse importante au Québec. Les données pour cette province étaient cependant à la hausse en décembre et en janvier dernier, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ( SCHL ).

Une moins bonne qualité de vie

La pression particulièrement intense que vivent les locataires a un impact négatif sur leur qualité de vie, selon l'Enquête sociale canadienne menée en 2021 et 2022 par Statistique Canada. Seulement 41,5 % d'entre eux éprouvent une grande satisfaction à l'égard de la vie, comparativement à 53,1 % pour les propriétaires de maisons. Les ménages locataires ont également un plus faible sentiment d'appartenance à leur communauté, sont plus enclins à ressentir de la solitude et sont moins optimistes à propos de l'avenir.

Pour ces indicateurs, les résultats sont moins bons pour les Canadiens âgés de 15 à 54 ans que pour ceux de 55 ans et plus. Les jeunes Canadiens ont tendance à rencontrer de plus grandes difficultés que les personnes de groupes d'âge plus avancé sur la question des frais de logement , révèle l'enquête.

La hausse du coût des logements réduit la capacité des jeunes adultes à atteindre leurs grands objectifs financiers ou à avoir les moyens d'avoir des enfants et fait aussi en sorte qu'ils se retrouvent avec moins d'argent pour les activités récréatives , selon Statistique Canada.

La santé mentale des locataires est elle aussi mise à mal. Selon une étude publiée le 15 février par l'Observatoire québécois des inégalités, deux fois plus de ménages locataires perçoivent leur santé mentale comme passable ou mauvaise . Statistique Canada souligne que 44,8 % des locataires et 55,1 % des propriétaires considèrent avoir une excellente santé mentale.

Avec les informations de La Presse canadienne