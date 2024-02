Soins à domicile : plus de travailleurs requis pour la population vieillissante

L’Ontario connaîtra un pic de la demande de travailleurs pour le maintien à domicile au cours des prochaines années en raison de la forte augmentation de sa population de personnes âgées, selon un rapport (Nouvelle fenêtre) publié lundi. Selon ce dernier, la population de plus de 65 ans augmentera de 23 % dans les cinq prochaines années.

Selon les projections du rapport, la population des personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 650 000 personnes en seulement cinq ans. La population des personnes âgées de 75 ans et plus augmentera de 350 000 personnes au cours de la même période, soit une augmentation de 27 %.

Selon Sue VanderBent, directrice générale de Home Care Ontario, le groupe de coordination représentant les agences de soins à domicile, qui a commandé le rapport, des embauches massives seront donc nécessaires.

Nous avons tiré la sonnette d'alarme à propos du tsunami imminent et le voici [...] Le tsunami des personnes âgées se produit dès maintenant.

Selon le rapport, de 2024 à 2029, la province aura notamment besoin de 6800 préposés aux services de soutien personnel supplémentaires pour offrir le niveau de soins à domicile actuel. Le nombre d’infirmières et autres professionnels qui seront nécessaires est similaire.

Le rapport précise que les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux auront également besoin de plus de préposés, mais ne précise pas combien.

En augmentant la main-d'œuvre dans les soins à domicile, on peut alléger la pression sur les services d'urgence et sur les médecins généralistes, note le coauteur du rapport et professeur d'économie à l’Université McMaster, Arthur Sweetman.

Une bonne gestion des maladies chroniques comme le diabète permet d'éviter des hospitalisations, explique-t-il.

Le ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré en février 2023 qu'il travaillait à un plan de ressources humaines dans le domaine de la santé, mais ce plan n'a pas encore été publié.

Nous analysons les lacunes actuelles de notre système, nous prévoyons les besoins pour les 10 prochaines années et nous déterminons des solutions pour répondre aux demandes croissantes en matière de soins de santé , pouvait-on lire dans le document Votre santé : Plan pour des soins interconnectés et commodes sur l'amélioration de l'accès aux soins.

Avec les informations de Mike Crawley CBC