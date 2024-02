Après 25 ans au Théâtre des Petites Lanternes, Angèle Séguin cède sa place

La fondatrice et directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes, Angèle Séguin, quittera ses fonctions à la fin du mois de juin.

Celle qui a été en poste pendant un quart de siècle explique, par voie de communiqué, que sa décision « est mûrement réfléchie ».

Maintenir le cap a exigé un engagement quotidien m'obligeant souvent à limiter, ou mettre sur pause, ma recherche artistique. Aujourd'hui, la compagnie est solidement entre de bonnes mains, et l'audace sera indubitablement une constante. [...] Pour ma part, tout en restant aux côtés de cette formidable équipe, je souhaite désormais me consacrer à la création et approfondir ce que je n'ai pas encore achevé d'explorer , peut-on lire.

Cette dernière demeurera impliquée comme artiste invitée dans le projet La Grande Cueillette des Mots.

Désormais, Kristelle Holliday sera épaulée par Cyril Assathiany à la direction artistique de la compagnie. Ce dernier est un collaborateur de la compagnie depuis un moment, notamment avec le Festival Rivières de Lumières.

Je nourris l'aspiration de continuer à porter le théâtre vers une dramaturgie contemporaine inclusive, où l'équilibre entre la présence du corps, la sensibilité des mots et l'ouverture à l'autre sera au cœur de chaque création , a-t-il commenté.

Véronique Barbara Viens demeure, quant à elle, à la direction générale.