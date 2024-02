Les températures clémentes qui surviennent durant l’hiver nuisent à la pratique de la pêche blanche sur le lac Saint-Pierre. Cette saison-ci, les cabanes ont pu être installées seulement durant la troisième semaine du mois de janvier, alors qu'habituellement, elles y sont tout juste après Noël ou le Jour de l’An.

La saison est aussi plus courte qu’avant, comme le constate le président de l'Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre, Jean Lévesque. Elle pouvait s’étendre jusqu’au 10 mars, mais Jean Lévesque estime qu’elle devrait se terminer à la fin février cette année. La saison se raccourcit davantage, donc c’est beaucoup moins de rentabilité pour les pourvoyeurs , explique-t-il.

Il remarque que les conditions météorologiques sont plus problématiques pour la pêche sur la glace depuis trois ans. Des cabanes sont parties à la dérive cet hiver.

L’association avait fait un relevé en 2012 du nombre de cabanes. On en avait inventorié peut-être 700 cabanes sur le lac Saint-Pierre, autant du côté de la rive nord que de la rive sud, et actuellement, dans l'année où on se parle, je pense qu'on n’est même pas à 150 cabanes , dit-il.

Publicité

Seul le doré est pêché sur la glace du lac Saint-Pierre, car un moratoire sur la perchaude est en place depuis 2012.

Le moratoire sur la pêche sportive et commerciale à la perchaude au lac Saint‑Pierre et dans le secteur du fleuve Saint‑Laurent, entre le pont Laviolette et Saint‑Pierre‑les‑Becquets, a été reconduit le 4 mai 2022, pour une durée de cinq ans , peut-on d’ailleurs lire sur le site du gouvernement du Québec.

Le président de l’association aimerait que les autorités provinciales permettent une pêche expérimentale de la perchaude d’un an pour connaître l’état des lieux.

Ça va prendre beaucoup d'ambition et beaucoup de passion pour relever toute l'industrie , estime Jean Lévesque, qui se souvient d’une époque où la pêche sur le lac Saint-Pierre engendrait des millions de dollars en retombées économiques.

D’après l’entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec