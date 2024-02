Un projet de loi du Sénat pourrait entraîner le blocage de Pornhub aux Canadiens

Les propriétaires du site de pornographie en ligne Pornhub affirment que bloquer l’accès aux Canadiens est une option qu’ils envisagent alors qu’ils tentent de persuader les parlementaires de rejeter une approche de vérification de l’âge décrite dans un projet de loi du Sénat.

Nous avons choisi différentes options dans différentes juridictions , selon ce qu’a admis Solomon Friedman, associé et vice-président de la conformité chez Ethical Capital Partners, propriétaire de la société mère de Pornhub, Aylo. Je ne veux pas spéculer sur (le projet de loi) dans son état actuel. Nous allons en commission pour nous assurer qu’une mauvaise législation ne soit pas adoptée.

Un comité de la Chambre des communes devrait étudier un projet de loi proposé par la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne. Il obligerait les Canadiens à se soumettre à une vérification de leur âge pour accéder à la pornographie en ligne.

Le projet de loi expose une série de préoccupations concernant l’accès des mineurs à du matériel sexuellement explicite, notamment le risque de développer une dépendance à la pornographie et le renforcement de stéréotypes de genre néfastes.

La sénatrice Julie Miville-Dechêne a proposé ce projet de loi.

Il prévoit aussi que les entreprises qui hébergent de tels contenus veillent à ce que les jeunes n’y aient pas accès, sous peine d’amendes comprises entre 250 000 $ et 500 000 $.

Des méthodes à déterminer

La législation ne précise pas comment les sites doivent vérifier l’âge d’un utilisateur, mais les options incluent la mise en place d’un système ou de services d’identification numérique capables d’estimer l’âge d’un individu sur la base d’une analyse visuelle de son visage.

De telles suggestions ont suscité de nombreuses inquiétudes parmi les experts en matière de protection de la vie privée quant à leurs conséquences globales, qu’il s’agisse des risques associés au fait de demander aux Canadiens de partager des informations personnelles avec un fournisseur externe, ou de l’utilisation de mesures telles que la technologie de reconnaissance faciale.

Les diverses méthodes de vérification de l'âge soulèvent de nombreuses questions sur la protection de la vie privée.

D’autres critiques ont averti que la vérification de l’âge pourrait conduire à un étranglement de la liberté d’expression, car certaines entreprises préféreraient probablement bloquer l’accès à leurs sites. Et d’autres pourraient simplement trouver des moyens de contourner les règles.

En entrevue la semaine dernière à Ottawa, Solomon Friedman a déclaré que son entreprise partageait ses inquiétudes concernant l’accès des mineurs à Pornhub, l’un des plus grands sites pornographiques sur Internet. Nous ne voulons aucun enfant sur notre plateforme. Cela n’est pas seulement d’un point de vue moral, dit-il, mais aussi d’un point de vue commercial.

En 2023, son entreprise a acquis la propriété de la société mère de Pornhub lorsqu’elle était sous le choc des rapports qui ont explosé à la fin de 2020 selon lesquels le site hébergeait d’innombrables exemples de matériel d’abus sexuel sur des enfants et d’autres images et vidéos téléchargées sans le consentement d’un individu. Ces rapports ont conduit les sociétés de paiement comme Visa et Mastercard à retirer leurs services du site.

Pornhub a supprimé des millions de vidéos non vérifiées de sa plateforme et mis en place de nouveaux protocoles de sécurité.

Des exemples ailleurs

Des lois similaires exigeant que les sites pornographiques sur Internet vérifient l’âge d’un utilisateur ont été adoptées dans plusieurs États américains, dont la Louisiane. Après avoir exigé l’utilisation d’une pièce d’identité gouvernementale pour accéder à Pornhub, le trafic sur le site a plongé.

Après que l’Utah a adopté un projet de loi qui, selon M. Friedman, n’incluait pas la possibilité d’utiliser une pièce d’identité gouvernementale, Pornhub a complètement bloqué l’accès aux résidents de l’État.

Solomon Friedman a soutenu que de telles lois n’atteindraient pas l’effet souhaité, à savoir protéger les enfants du matériel à caractère sexuel, mais qu’elles ne feraient que les pousser vers des sites encore plus sombres de l’Internet, vers des sites qui pourraient ne pas se conformer à la loi.

Ce que l’entreprise demande à la place, c’est que la responsabilité incombe aux fabricants des appareils utilisés pour accéder aux sites, plutôt qu’aux sites eux-mêmes. Nous ne prendrons jamais les informations d’identification privées de nos utilisateurs. Nous respecterons toujours la loi , a assuré M. Friedman.

L'opposition appuie le projet de loi

Le leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique, Peter Julian, affirme que sa formation soutient le projet de loi. Les conservateurs et les bloquistes le soutiennent eux aussi.

Jusqu’à présent, les députés libéraux ont été les seuls à voter contre le projet de loi. Les néo-démocrates, les bloquistes et les conservateurs sont favorables au renvoi du projet de loi en comité.

Le leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique (NPD), Peter Julian, a déclaré dans un communiqué que les néo-démocrates appuyaient le projet de loi en raison de son intention de protéger les mineurs. Nous sommes impatients d’examiner le projet de loi en comité, notamment grâce aux témoignages d’experts en matière de communauté, de santé et de sécurité publique, pour comprendre tout l’impact du projet de loi proposé.

Les conservateurs ont régulièrement fait part de leurs inquiétudes quant à l’accès des enfants à du matériel sexuellement explicite, tout en dénonçant également les efforts du gouvernement pour réglementer les sociétés de médias sociaux comme étant une censure. Le bureau du chef conservateur Pierre Poilievre n’a pas répondu à une demande de commentaires avant la date limite de publication du présent article.

La députée ontarienne Karen Vecchio, qui a parrainé le projet de loi à la Chambre, a déclaré aux députés en décembre qu’elle convenait que les renseignements personnels ne devraient pas être collectés par des sites individuels. Mais elle a exprimé l’espoir qu’une solution puisse être trouvée à mesure que la technologie progresse.

Le premier ministre Justin Trudeau promet depuis longtemps de légiférer sur de nouvelles protections contre les méfaits en ligne, y compris ceux qui touchent le plus les enfants. Le ministre de la Justice Arif Virani a indiqué que le prochain projet de loi mettrait l’accent sur la sécurité des enfants tout en respectant la liberté d’expression. Interrogé directement à ce sujet, son personnel politique a toutefois refusé de dire si la vérification de l’âge ferait partie des mesures qu’il envisageait.

La responsabilité de la législation sur les préjudices en ligne a été transférée au bureau d’Arif Virani par la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, dont le bureau a déclaré dans un communiqué que le statu quo est inacceptable.

Bien que nous proposions notre propre approche conçue au Canada en matière de sécurité en ligne, nous avons pu prendre l’exemple de l’Union européenne (UE) avec sa loi sur les services numériques, la loi sur la sécurité en ligne du Royaume-Uni, ainsi que celle de l’Australie, où ils ont nommé un commissaire à la sécurité électronique en 2015 , précise-t-elle dans un communiqué.

Nous pouvons tous convenir que ce qui se passe en ligne ne reste pas en ligne, et notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les plateformes de médias sociaux soient plus sécuritaires pour nos enfants et pour tous les Canadiens.

Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance, a déclaré dans une récente entrevue qu’elle préconisait depuis longtemps la vérification de l’âge. Le Centre estime aussi que les plateformes doivent créer des sites comportant des garanties pour les enfants.