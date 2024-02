Des installations artistiques Winter Stations plus accessibles, demandent des activistes

Chaque année, Beate Hundert dit qu'elle essaie de voir les installations artistiques Winter Stations le long de la plage Woodbine. Chaque fois, elle se sent privée de cette expérience.

Elle affirme qu’elle doit rester sur la promenade en bois. Or, les installations sont plus loin, sur la plage.

Mme Hundert se déplace à l'aide d'un déambulateur en raison d'une paraplégie spastique héréditaire qui affecte le fonctionnement de ses muscles. Le sable, la neige et la glace de la plage l'empêchent de découvrir l'exposition.

Cela fait une grande différence parce qu'on ne l'apprécie pas de la même manière , a déclaré Mme Hundert, âgée de 68 ans.

Selon une organisation communautaire locale, elle n'est pas la seule. Les responsables de la Toronto Lakefront Community affirment que la question de l'accessibilité des plages de Toronto est dans sa ligne de mire depuis quelques années. Ils ajoutent que des gens vivant avec des handicaps physiques ont signalé des difficultés, non seulement lors d'événements communautaires tels que Winter Stations, mais aussi tout au long de l'année.

Nous devons inclure tout le monde , a déclaré Jane Anderson, cofondatrice du groupe. Les solutions sont facilement accessibles, et c'est ce qui me dérange le plus.

Des tapis de mobilité comme solution

Winter Stations est un concours international de design et d'art. Des œuvres d'art temporaires sont installées sur les plages de l'est de Toronto pendant l'hiver. Cette année, l'événement se déroule du 19 février à la fin du mois de mars.

Selon Mme Anderson, il existe des solutions, par exemple des tapis de mobilité, qui sont déjà utilisés sur d'autres plages, comme à Wasaga Beach. Des tapis roulants portables posés sur la plage offrent un chemin continu aux piétons, aux personnes en fauteuil roulant et aux visiteurs avec des poussettes ou des bicyclettes.

La Ville propose également la location de fauteuils roulants tout-terrain et de fauteuils roulants pour aller dans l'eau. Bien que Toronto dispose de son propre service de fauteuils roulants de plage, il n'y en a pas assez pour répondre à la demande, affirme Mme Anderson.

Il y a un engagement fort en faveur de l'accessibilité, mais je pense que dans la pratique, il reste du chemin à faire , a déclaré Mme Anderson, ajoutant qu'elle a demandé de l'aide aux organisateurs de Winter Stations et aux élus.

Quand on regarde d'autres municipalités, on s'aperçoit qu'elles ont fait beaucoup mieux.

Pour tenter de résoudre le problème, Dakota Wares-Tani, organisatrice en chef de Winter Stations, a déclaré que de nouvelles installations à Woodbine Park, Kew Gardens et Ivan Forrest Gardens, tous contigus à la rue Queen Est, permettront plus d’accessibilité.

Ce changement est un pas en avant dans la résolution d'un problème à long terme que l'organisation à but non lucratif ne peut résoudre à elle seule, a-t-elle ajouté. Les devis approximatifs pour l'achat de tapis de mobilité pour l'événement s'élevaient à des dizaines de milliers de dollars, ce qui représentait plus de la moitié de leur financement, selon elle.

Dès le départ, l'accessibilité n'était pas possible parce que la plage elle-même n'est pas accessible en soi , a déclaré Mme Wares-Tani, qui est également architecte au sein du cabinet RAW Design, l'une des entreprises à l'origine de l'événement.

En vertu de la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de la province, la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, les sentiers menant au bord de la plage et les trottoirs de bois doivent être accessibles à tous.

La Ville étudie des moyens

Dans un courriel adressé à CBC Toronto, un porte-parole de la Ville de Toronto a déclaré que celle-ci s'efforçait de se conformer à la loi chaque fois que cela était faisable sur le plan opérationnel .

Le personnel continue d'étudier les possibilités d'accroître l'accessibilité de nos parcs et de nos plages , peut-on lire dans le courriel.

Le personnel municipal du conseiller Brad Bradford, qui représente le quartier de Beaches-East York, où se trouve la plage Woodbine, a déclaré dans un courriel à CBC Toronto que des résidents lui avaient signalé le problème l'année dernière.

Notre bureau a également eu des conversations continues avec les activistes communautaires et le personnel des parcs, des forêts et des loisirs de la ville sur l'amélioration de l'accessibilité tout au long de l'année à la plage de Woodbine et à d'autres plages de notre quartier , a déclaré un porte-parole du bureau de M. Bradford dans un courriel.

Les mesures prises à ce jour comprennent l'installation de plus de tables à pique-nique accessibles, la normalisation de la signalisation et des indicateurs de surface tactiles, et la conception de croisements d'intersection plus sûrs.

Mme Hundert ajoute qu’il est important que tout le monde se sente inclus, en particulier lorsque des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs sont à la portée des organisateurs.

C'est tout à fait possible [de rendre les installations accessibles].

