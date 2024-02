Monia Chokri et le nouveau souffle du cinéma français

À quelques jours de la cérémonie des prix César en France, la réalisatrice québécoise Monia Chokri se surprend encore de se retrouver en nomination aux côtés de géants de l’industrie cinématographique comme Christopher Nolan et Wim Wenders dans la catégorie du meilleur film étranger.

Son œuvre Simple comme Sylvain, qui met en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, s’est démarquée en France malgré l’offre impressionnante de films étrangers à gros budget présentés en salle au cours de la dernière année.

Vendredi, lors de la grand-messe du cinéma français, elle sera donc en compétition avec Oppenheimer (Nolan), Perfect Days (Wenders), Fallen Leaves (Aki Kaurismäki) et Kidnapped (Marco Bellocchio).

Je savais que le film avait quand même plu en France [...], mais c’est toujours une surprise, surtout qu’on est un film à une petite économie par rapport à plein d’autres films étrangers comme Barbie, tous les films américains et ceux qui étaient en nomination à Cannes. Donc c’est très flatteur, je suis très très heureuse , a dit Monia Chokri en entrevue à l’émission Tout terrain dimanche sur ICI Première.

Ce succès l’étonne un peu compte tenu du thème de son film, qui explore l’amour et les classes sociales. On y fait la rencontre de Sophia, une professeure de philosophie qui tombe follement amoureuse de Sylvain, un menuisier-charpentier avec qui elle a peu de choses en commun.

J’avais l’impression de travailler sur un sujet qui était vain, celui de l’amour et d’une rencontre impromptue. Je me suis rendu compte, au fil des présentations et de ce que j’ai reçu comme messages, que ça fait du bien aux gens de voir un film où il y a beaucoup de tendresse. C’est surtout ça qui m’a surprise, [le fait de] voir à quel point les gens ont besoin de tendresse et d’amour aujourd’hui.

Regard féministe

Monia Chokri ne croit pas que la couleur et la sensibilité de Simple comme Sylvain s’expliquent par le fait qu’elle est une femme réalisatrice. Le regard qu’elle pose sur ses protagonistes, en particulier sur Sophia, elle préfère le qualifier de féministe .

Les hommes sont tout aussi en mesure de bien filmer les femmes. Et certaines femmes ne filment pas forcément bien les femmes, parce qu’elles le font encore dans un système d’imagerie patriarcal. Je ne sais pas si c’est une question de genre plus que d’éveil de conscience.

Le thème du patriarcat risque fort bien d’être abordé lors de la cérémonie de vendredi alors que l’industrie cinématographique française est secouée par une vague d’accusations d’agressions sexuelles. Celles visant Gérard Depardieu ont d’ailleurs profondément divisé les membres du milieu artistique.

Pour sa part, Monia Chokri a bien choisi son camp et elle n’hésite pas à le dire haut et fort.

Je suis très, très admirative du courage des femmes, notamment de Charlotte [Arnould], qui a dénoncé la première Gérard Depardieu. Je salue ce mouvement-là, plus récemment Anna Mouglalis, Isild le Besco, Judith Godrèche, Judith Chemla. Ce sont toutes des femmes dans le cinéma qui ont dit "stop" et qui sont parfois encore moquées , a affirmé la réalisatrice québécoise.

Mais je crois que ça change. Les résistants sont de la vieille garde. On le voit à ceux qui ont signé la lettre ouverte pour défendre Gérard Depardieu, et la moitié se sont rétractés après. Je pense que la résistance vient d’un groupe réactionnaire qui ne veut pas voir les choses changer et qui ne comprend pas les enjeux de genres, d’égalité hommes-femmes.

Selon elle, la nouvelle garde est prête à prendre sa place, à donner « un nouveau souffle au cinéma français » et à bousculer l'ordre établi par ses prédécesseurs.

J'ai l'impression que ça va dans un sens où, de plus en plus, on va atteindre une forme d’égalité et de sérieux dans la dénonciation des actes de #MeToo, notamment.

