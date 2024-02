Davantage de médecins ne résoudront pas la crise du système de santé, dit un rapport

Les Britanno-Colombiens continuent d’éprouver des difficultés à trouver un médecin de famille alors qu’un récent rapport constate que le nombre de médecins de famille est plus élevé qu’il y a 40 ans. Selon les auteurs, cette situation incohérente s’explique par une baisse d’investissements dans le logement, l’éducation ou encore les services à l'enfance.

D’après les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) utilisées dans le rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de l’organisme à but non lucratif Generation Squeeze, la Colombie-Britannique comptait 270 praticiens pour 100 000 habitants en 2022. En 1976, ce nombre était de 162 pour 100 000 habitants.

Ce taux est désormais le plus élevé au Canada.

Il est ex aequo avec la Nouvelle-Écosse et bien supérieur à la moyenne nationale de 247 médecins pour 100 000 habitants.

Ouvrir en mode plein écran Investir en dehors des soins médicaux est la solution pour réparer notre système de santé, d'après le rapport. (Photo d'archives) Photo : Shutterstock

Pour l’un des auteurs du rapport, le professeur de politique à l'École de santé publique et des populations à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Paul Kershaw, ces résultats sont surprenants, car près de 1 million de Britanno-Colombiens n’ont pas de médecins de famille.

Si la province dit redoubler d’efforts pour attirer et retenir des médecins, Paul Kershaw estime que ce n’est pas la panacée pour réduire les temps d'attente et améliorer les soins pour les patients.

Les soins médicaux ne représentent même pas un quart de ce qui fait que nous sommes en bonne santé... Notre santé commence là où nous naissons, grandissons, vivons, travaillons et vieillissons , explique celui qui est également le fondateur de l’organisme Generation Squeeze.

Lorsque nous ne pouvons pas accéder à des logements abordables et sécuritaires, à des services de garde d'enfants de qualité... Ce sont ces facteurs qui vont nous amener à nous blesser ou à tomber malades, et à passer plus de temps dans nos cliniques et nos salles d'urgence.

Alors que le gouvernement de David Eby présente son budget provincial jeudi, les auteurs du rapport demandent à tous les ordres de gouvernements d’investir dans le logement abordable, les services de garde d'enfants, l'éducation et les salaires de subsistance.

Ces dépenses n'ont pas suivi, proportionnellement, celles consacrées aux soins médicaux dispensés aux personnes déjà malades, affirme Paul Kershaw.

Ouvrir en mode plein écran La Colombie-Britannique présente jeudi, à Victoria, son budget 2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des patients aux besoins plus complexes

Pour l’ancien président de l’Association des médecins de la Colombie-Britannique, Joshua Greggain, ces chiffres ne reflètent pas la réalité.

Je reconnais que le nombre de patients semble supérieur à ce que nous avons connu jusqu'à présent, mais les patients n'ont jamais été aussi âgés ou avec des besoins aussi complexes. En conséquence, nous avons davantage besoin de personnes pour assurer ce niveau de complexité.

Une étude a d’ailleurs mis en évidence ce phénomène. Publiée (Nouvelle fenêtre) (en anglais) début janvier dans la revue scientifique JAMA Internal Medicine, l’étude suggère que les personnes qui se présentent dans les hôpitaux sont plus âgées, ont des besoins médicaux plus complexes et prennent plus de médicaments sur ordonnance qu’il y a 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Le système de soins de santé au Canada doit s'adapter à une réalité changeante, accrue par la pandémie de COVID-19 qui exerce une pression sur les hôpitaux, selon une étude parue en janvier 2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Si les médecins de famille de la Colombie-Britannique s'efforcent de faire face à un plus grand nombre de patients ayant des besoins complexes, il faudra probablement du temps pour que les investissements dans le système de soins de santé portent leurs fruits, constate Joshua Greggain.

Il croit cependant que l’implantation du nouveau modèle de rémunération pour les médecins de famille, ainsi que la création de cliniques multidisciplinaires et de centres de santé communautaires constituent des étapes vers un meilleur système de soins primaires.

Nous progressons dans ce domaine. Ce n'est pas pour tout de suite, car cela fait 30 ou 40 ans que le système est défaillant [...] Nous sommes très optimistes et pensons que cela va se produire même si ce n'est pas assez rapide aujourd'hui , conclut le médecin.

Avec les informations de Moira Wyton et l’émission On The Coast