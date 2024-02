Des étudiants sénégalais à l’UQAC inquiets de ce qui se passe dans leur pays

La crise politique qui frappe le Sénégal depuis le début du mois de février en raison du report de l'élection présidentielle inquiète plusieurs membres de la communauté sénégalaise à Saguenay.

L'élection devait avoir lieu le 18 février. Un projet de loi a été adopté pour reporter le scrutin au 15 décembre, prolongeant ainsi le mandat du président, Macky Sall, jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau président, en 2025.

À l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des étudiants d’origine sénégalaise sont ébranlés et s’inquiètent pour la démocratie dans leur pays et pour la sécurité de leurs proches.

Mouhamadou Moustapha Gueye a quitté le Sénégal pour étudier à l’ UQAC il y a bientôt deux ans. Même à distance, il continue de militer pour une organisation politique qui s’oppose au pouvoir du président en place.

Plusieurs de ses amis activistes à Dakar ont été arrêtés lors de manifestations et emprisonnés.

Il vient d’être libéré récemment , a dit Mouhamadou Moustapha Gueye en montrant une photo d’un ami sur son téléphone cellulaire. [...] Il a même été victime de torture. Il a eu le bras cassé, vous voyez. Ce sont les policiers qui l’ont torturé.

Ouvrir en mode plein écran Mouhamadou Moustapha Gueye est étudiant à la maîtrise en gestion des organisations à l’UQAC. Le jeune homme a plusieurs amis qui ont été emprisonnés lors des manifestations à Dakar. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’étudiant en gestion des organisations est membre du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine.

Certains ont subi des blessures. La plupart, d’ailleurs, étaient en prison. Donc, ils ont été libérés pour la plupart avant-hier [vendredi], mais il y a toujours des détenus politiques qui ne sont pas encore libérés. Leur libération prouve d’ailleurs que la démocratie sénégalaise est menacée, parce qu’ils ne devraient même pas être arrêtés , a-t-il enchaîné.

Des étudiants ébranlés

Plusieurs autres étudiants sont ébranlés par le report de l'élection, ce que les opposants qualifient de coup d’État et qui serait première. En effet, ce pays n'a jamais connu de tel bouleversement depuis son indépendance, en 1960.

C’est la première fois qu’on a vu autant de choses qu’on n’avait jamais voulu voir. L’image du Sénégal a été ternie. L’image du Sénégal ne reflétait pas ça, en fait. Le Sénégal, c’était un pays de la démocratie, c’était un pays modèle à l'échelle africaine. Et puis, du jour au lendemain, on voit cette situation. On s’inquiète. On ne sait pas ce qui va se passer , a raconté Bocar Harouna Diallo, étudiant au doctorat en développement régional.

Près de 200 étudiants d’origine sénégalaise étudient à l’ UQAC . Ceux qui ont de la famille à Dakar craignent pour la sécurité de leurs proches. La capitale est l’épicentre de la contestation.

Ouvrir en mode plein écran Bocar Harouna Diallo est étudiant au doctorat en développement régional et Demba Diallo étudie à la maîtrise en études et interventions régionales. Ces deux étudiants d’origine sénégalaise qui complètent leur formation à l’UQAC se disent inquiets de l’instabilité actuelle au Sénégal. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Toutes les familles qui se trouvent à Dakar sont dans l’insécurité. Ouais, elles sont dans l’insécurité. Elles ne peuvent pas sortir pour aller au travail, elles ne peuvent pas travailler. Et la situation est tellement, tellement compliquée! a dit de son côté Demba Diallo, étudiant à la maîtrise en études et interventions régionales.

Ces Sénégalais gardent tout de même espoir que la stabilité reviendra, même s’il leur faudra être patients.

On espère que la situation sera réglée très bientôt et puis que la vie va reprendre son cours comme on a l’habitude de le voir au Sénégal , a lancé Bocar Harouna Diallo.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Sénégal, Macky Sall, à Paris le 23 juin dernier. Photo : AP / Lewis Joly

Dimanche, les soutiens de Bassirou Diomaye Faye, un candidat d'opposition à la présidentielle reportée au Sénégal qui est aujourd'hui incarcéré, ont exigé sa libération sans délai au nom de l'égalité de traitement , indique un communiqué transmis à l'Agence France-Presse.

Il y a certains risques que je retourne au pays, mais entre-temps, c’est ce qui fait que nous faisons des alertes pour que cette situation-là, pour que le modèle démocratique sénégalais, qui est tant chanté en Afrique, soit ce qu’il a été , a conclu Mouhamadou Moustapha Gueye.

D'après un reportage de Myriam Gauthier