Les fermiers de famille de l’Estrie se préparent déjà pour l'été

Même si l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot, les fermiers de famille de l'Estrie se préparent déjà à la prochaine saison de culture.

Tout en commençant ses premiers semis, Etienne Bélanger-Caron lance sa campagne de réservation de paniers de fruits et de légumes biologiques.

C'est ça qui permet aux producteurs d'avoir les sommes nécessaires pour lancer la saison entre autres pour l'achat des semences, les intrants, le chauffage des serres qui est non négligeable en ce moment, les salaires qui sont les charges , explique-t-il.

Ce sont 50 producteurs maraîchers en Estrie qui souhaitent être soutenus pour freiner la chute des abonnements qui a suivi la pandémie.

On a connu un boom pendant la pandémie. Ça s'est un petit peu replacé depuis, mais on espère toujours que la tendance prenne de l'ampleur et c'est la raison pour laquelle on invite les gens à s'abonner tôt.