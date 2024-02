Un atelier de jeu de mains cri clôture le festival autochtone Storyteller à Regina

Pour la dernière journée du Festival Storyteller, à Regina, le collectif artistique Sâkêwêwak a organisé un atelier de jeu de mains cri. La séance était animée par Tianna Delorme, étudiante de quatrième année à l’Université de Regina, qui joue à ce jeu depuis l'enfance

Tianna Delorme a appris à jouer au jeu de mains grâce à son beau-père, alors qu'elle habitait dans la communauté crie de Frog Lake, en Alberta.

Nous allions dans des tournois quand j’étais jeune. Mon beau-père jouait avec les adultes et je jouais avec les enfants , dit-elle.

Elle ajoute qu’elle a toujours apprécié ce jeu, qui permet de créer des liens avec sa famille, ses amis, mais aussi des étrangers.

Tianna Delorme précise que les règles du jeu varient selon les communautés. Dans sa version du jeu de mains, il y a deux équipes et onze bâtonnets. Une équipe doit se procurer tous les bâtonnets pour gagner la partie.

Pour obtenir tous les bâtonnets, elle explique qu’une équipe doit deviner quel adversaire cache un os dans ses mains.

Il y a des os marqués et des os non marqués. Pour obtenir un bâtonnet, il faut deviner qui possède l’os marqué , précise-t-elle.

Pour l’étudiante à l’Université de Regina, il est important de partager cette activité avec la communauté.

Plus de gens pourront venir jouer. Nous pourrons peut-être organiser plus de tournois ou plus d'événements comme celui-ci pour partager la culture, l'histoire et l'origine de ce jeu.