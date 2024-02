François Legault fait porter le blâme du déficit aux enseignants, selon Nicole Émond

La présidente du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière, Nicole Émond, estime que le premier ministre fait porter le blâme aux enseignants lorsqu'il dit que le prochain budget du Québec sera « largement déficitaire » en raison de leur nouvelle convention collective.

Plus tôt dimanche, François Legault a tenu un point de presse à Montréal en compagnie du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, pour dévoiler plusieurs éléments des nouvelles conventions collectives des enseignants, autant celles du Front commun que de la Fédération autonome des enseignants (FAE), qui n'est pas représentée dans la région.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a aussi précisé qu'il n'y aura pas de coupes dans les services ou d'augmentation des impôts pour combler le manque à gagner. C'est plutôt le retour à l'équilibre budgétaire qui serait retardé. Le premier ministre dit qu'il assume ce choix, car il estime crucial d'investir dans les services publics.

On a un petit peu l'impression qu'il nous a blâmés pour les 20 ans de coupures, puis le fait qu'il ait décidé réinvestir quand même assez sérieusement. Mais nos demandes faisaient partie de 20 ans de coupures, donc il s'est donné le beau rôle, puis là il dit : "Bon bien, on va réinvestir." Mais, nous, on aurait aimé entendre plutôt qu'il a entendu le cri du cœur des enseignants et qu'il va continuer de travailler à bonifier l'éducation , a-t-elle dit en entrevue en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault avec Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor et Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Photo : Radio-Canada

En janvier, les membres de ce syndicat avaient approuvé les deux volets de l'entente avec Québec à 89 % et 77 %. Nicole Émond répète qu'il s'agit d'une bonne entente, mais qu'il reste du travail à faire pour améliorer le quotidien des professeurs.

Dans les classes, c'est encore difficile. À tous les jours, j'entends des cris du cœur d'enseignants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. C'est sûr que l'année prochaine ça va commencer à être le temps qu'il y ait des ajouts rapidement , a-t-elle poursuivi.

La convention collective sera en vigueur jusqu’en mars 2028.

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas encore conclu d'entente avec la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et les négociations se poursuivent en présence d'un conciliateur.