Un salon dédié au bien-être et à la santé aide les Winnipégois à réduire le stress

Près de 3000 personnes se sont présentées dimanche au Centre des congrès RBC pour découvrir une variété de produits et de services uniques lors de la 30e édition du Winnipeg Health and Wellness Expo, visant à améliorer la santé et le bien-être.

Les 70 entreprises sur place ont offert des massages, des aliments et des séances de méditation, entre autres, pour amplifier la qualité de vie de leurs clients.

L’étudiant au secondaire Everett Klassen s’est particulièrement intéressé à la thérapie de gong qui offre du soulagement grâce aux vibrations sonores. C'est vraiment intéressant et amusant à regarder et entendre , dit-il.

De plus, il a noté qu'il se sentait plus détendu depuis son arrivée au salon, soulignant que le stress lié à ses études était l'une de ses principales préoccupations.

Je trouve qu'être ici est comme un escape [soulagement] de ça et je peux me relaxer, m’échapper de tous les stress de la vie.

Ouvrir en mode plein écran Certaines personnes ont participé à une méditation de « bain de gong » samedi pendant l'exposition de santé à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Pour certaines personnes comme Kim Nicdao, c’est plutôt les finances qui ont un impact sur son bien-être. L’étudiant en massothérapie est à la recherche de produits qui peuvent l’aider à se calmer .

L’ambiance accueillante des vendeurs a contribué à enrichir son expérience.

C’est fantastique , dit-il. C'est assez cool de voir à quel point c'est vivant. Les gens sont très gentils. C’est facile de parler à tout le monde ici, j’aime ça.

Ouvrir en mode plein écran Des chiens de Penny's All Breed Animal Rescue se promènent dans la salle pour se faire adopter. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Une priorité croissante

Sarah McLarty de l’entreprise de thé Sipology confirme que ses clients sont préoccupés par leur bien-être. Elle explique que la santé a pris une place importante chez plusieurs personnes à la suite de la pandémie COVID-19.

La femme originaire de Hamilton précise que l’entreprise de thé a enregistré des ventes croissantes au cours des quatre dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Sarah McLarty de l'entreprise de thé Sipology offre une variété de produits pour des besoins particuliers tels que la ménopause, la santé cardiovasculaire et le soulagement de la toux. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Pour elle, ce rassemblement annuel de nombreuses entreprises sert également de cadre de réseautage. Venir ici nous donne l’opportunité de partager ça avec beaucoup d'autres personnes , indique Mme McLarty.

Rick Thiessen, de Health and Wellness Expos of Canada, est l'organisateur du salon de la santé et du bien-être depuis 1994. Cette exposition s'améliore progressivement d'année en année.

Selon lui, les participants quittent plus informés au sujet des options pouvant mieux fonctionner pour eux .

Ouvrir en mode plein écran Près de 3000 personnes ont assisté à la 30e édition du salon de santé et de bien-être qui a eu lieu samedi au Centre des congrès RBC de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput