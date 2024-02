Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, déplore que le premier ministre du Québec fasse porter le chapeau d'un potentiel déficit aux travailleurs du secteur public.

En conférence de presse dimanche après-midi à Montréal, François Legault a prévenu les Québécois que le renouvellement des conventions collectives va peser lourd sur le budget de la province qui sera déposé le mois prochain.

Le premier ministre a même laissé entendre que le retour à l'équilibre budgétaire prévu en 2027-2028 pourrait être reporté.

Les gouvernements successifs ont fait des choix pendant plusieurs années et on peut pas mettre l'odieux sur les enseignantes et les enseignants pour parler du déficit du Québec.

Richard Bergevin fait valoir que Québec a négligé d'investir en éducation au cours des 20 dernières années. Il questionne les choix fait par le gouvernement.

Les choix de baisser les impôts, baisser les taxes scolaires, investir dans des entreprises comme Northvolt ne peut pas être le problème ? Ça peut pas être seulement le problème des enseignantes et des enseignants si on arrive avec un déficit au Québec , fait valoir Richard Bergevin.

Une entente qui ne fait pas l'unanimité chez les enseignants

Si l'aspect salarial a été largement appuyé par les syndiqués du milieu de l'enseignement, les mesures portant sur les conditions de travail n'ont pas fait l'unanimité parmi le personnel.

On peut pas passer sous silence le fait que nos collègues ont voté seulement à 50,5 % en faveur de cette entente-là.

Richard Bergevin explique que bien des enseignants étaient « sceptiques » quant aux effets des mesures prises pour améliorer la composition de la classe, une importante revendication du syndicat.

En point de presse, le gouvernement Legault a mentionné que les nouvelles ententes collectives prévoient la création de 5000 postes d’enseignants à temps plein et de 4000 postes d’aides à la classe. Plus de ressources seront prévues pour les classes avec des élèves en difficulté d’apprentissage.

Selon Richard Bergevin, le travail devra tout de même se poursuivre d'ici la prochaine négociation afin de sensibiliser le gouvernement à différents enjeux qui touchent le travail des enseignants.

On peut penser à l'école à 3 vitesses, on peut penser aux évaluations des apprentissages, on peut penser au temps minimum d'enseignement dans les classes. C'est toutes des éléments que nos collègues nous ont dit qu'ils étaient problématiques, qui ne se règlent pas nécessairement, mais qui sont importants pour améliorer le système d'éducation, améliorer la réussite des élèves et améliorer surtout les conditions de travail de nos collègues , décrit Richard Bergevin.

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas encore conclu d'entente avec la Fédération interprofessionnelle de la santé et les négociations se poursuivent en présence d'un conciliateur.