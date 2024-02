Tournois de hockey, de soccer ou de volleyball, compétitions de ski ou de descente extrême en patins : de plus en plus d’événements sportifs s’organisent dans l'Est-du-Québec et remplissent les arénas, les hôtels et les restaurants. Attirant leur lot de visiteurs venus parfois de très loin, ils ont des retombées économiques non négligeables.

À Sept-Îles, bien des amateurs de hockey ont parcouru de nombreux kilomètres pour participer au tournoi Fred Chiasson, qui se déroulait en fin de semaine.

Les organisateurs comptent plus de 450 personnes qui se sont déplacées pour l’occasion. Ils viennent de Montréal, Trois-Rivières, Natashquan, trois ou quatre équipes viennent de Gaspésie , énumère le coorganisateur de l'événement, Stéphane Larouche.

Frédéric Touzel et Stéphane Larouche, organisateurs du Tournoi de hockey Fred Chiasson, se réjouissent de la popularité grandissante de l'événement. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Au même moment, de l'autre côté du fleuve, un autre tournoi de hockey avait lieu à Gaspé.

Pour le propriétaire de l'Hôtel Baker, Pascal Denis, le tourisme sportif est devenu essentiel pour son établissement. C'est une clientèle de plus en plus importante , dit-il. Aucune clientèle n’est à négliger […] si on veut prospérer.

Le propriétaire de l'Hôtel Baker, à Gaspé, Pascal Denis, est emballé par le projet de complexe multisport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

C'est pour cette raison que l'hôtelier attend de pied ferme le complexe multisport, dont la construction à Gaspé dépend du financement de Québec. Notre clientèle va se développer avec ce genre d’infrastructure là , dit-il, emballé.

Hôtel complet

La popularité des événements sportifs est telle que plusieurs établissements d’hébergement ne suffisent pas à la demande.

C'est le cas à l’Hôtel Sept-Îles, où la réceptionniste Hend Adhoum constate l'effet des visiteurs sportifs lors des réservations la fin de semaine.

En général, [les clients] sont des travailleurs, mais avec les tournois, on remarque que les 80 chambres sont réservées, même les suites. L’hôtel est complet, et quand il est complet, le restaurant est complet.

Hend Adhoum accueille les visiteurs à l'Hôtel Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le hockey, mais pas seulement

À Gaspé, Pascal Denis remarque que l'engouement n'est pas exclusif au hockey. Quand j’ai commencé, c’était beaucoup des tournois de hockey. Maintenant, il y a beaucoup d’autres sports qui se sont ajoutés : le ski alpin, la natation, le volleyball , mentionne-t-il.

L'événement tenu en fin de semaine à Sainte-Angèle-de-Mérici, au Bas-Saint-Laurent, en est la preuve : le Ice Crossa attiré une centaine de patineurs provenant de 13 pays.

Les spectateurs, eux, étaient environ 5000 sur les quatre jours de la compétition de patinage de descente extrême, selon le maire, Jimmy Valcourt.

L'an passé, environ 2000 spectateurs ont assisté à la compétition de patinage extrême malgré un froid glacial. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Autant de personnes qui remplissent les restaurants et les hôtels des villages environnants. Ces gens-là sont hébergés un peu partout. La majorité est à Mont-Jolie, à Sainte-Flavie , mentionne-t-il.

Ces événements sportifs embellissent une saison touristique hivernale plutôt difficile jusqu'à présent dans l’Est-du-Québec.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin, de Martin Toulgoat et de Mathieu Berger