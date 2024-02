Tribunal du logement : des retards « intolérables », disent proprios et locataires

La Commission de la location immobilière de l'Ontario (CLI) croule toujours sous les retards, ce qui a des répercussions considérables, tant pour les propriétaires que pour les locataires. Un rapport récemment publié souligne que les correctifs apportés par le gouvernement Ford ne semblent pas avoir l'effet escompté.

Des arriérés monstres ont été constatés l'année dernière au tribunal locatif de la province. Dans son rapport, l’organisme Tribunal Watch Ontario affirme que la CLI est un grave échec depuis 2019 .

Selon les dernières statistiques publiées, les locataires doivent attendre 427 jours en moyenne pour obtenir une décision du tribunal locatif de l’Ontario. Cette situation est une cause de stress innommable pour certains locataires, qui attendent de comparaître devant un arbitre afin de combattre des hausses de loyer illégales ou de forcer leur propriétaire à s'occuper d'infestations de vermine, par exemple.

Du côté des propriétaires, certains veulent par exemple chasser des locataires qui ne paient pas leur loyer, mais ils doivent attendre près d'un an pour en obtenir l'ordre d'un arbitre, toujours selon les dernières données.

Selon les activistes de Tribunal Watch Ontario, cet arriéré est le résultat d'une gestion désastreuse de la CLI depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Ford.

Logements insalubres

Samedi après-midi, 12 h 30. Une dizaine de locataires manifestent devant leur immeuble d’Etobicoke, dans le nord-ouest de Toronto, pour dénoncer l’insalubrité de leurs logements. De plus, disent-ils, leur propriétaire leur impose des augmentations de loyer au-dessus de la limite permise.

Alexander Chirpac, qui manifeste, affirme qu'il a soumis sa cause auprès de la CLI . Il attend de voir un arbitre.

C’est stressant. Cela pourrait prendre un an et nous ne savons pas quel résultat nous obtiendrons.

Selon les dernières données disponibles, plus de 53 000 dossiers étaient en attente à la CLI de l'Ontario en mars 2023. C'est près de 40 000 de plus qu'en mars 2019.

Nous avons tous perdu espoir , lance M. Chirpac, qui raconte que l’appartement de sa mère est infesté de souris et rongé par de la moisissure.

Des proprios sans le sou

Les propriétaires font eux aussi face à leur lot de problèmes. Obtenir un ordre d’éviction parce qu'un locataire ne paie pas son loyer prendrait presque un an, selon les dernières données du gouvernement, alors qu'en 2018, il ne fallait qu'environ un mois.

Et si un locataire refuse de payer en attendant de passer devant un arbitre, son propriétaire peut se retrouver sans revenus pendant un an, explique le président du conseil d’administration du Small Ownership Landlords of Ontario [Association des petits propriétaires de l’Ontario, traduction libre], Boubacar Bah.

Ouvrir en mode plein écran Boubacar Bah est le cofondateur de l'association des petits propriétaires de l'Ontario. (Archives) Photo : Boubacar Bah

Ils sont au bord de la faillite.

Le mode virtuel, pas toujours rapide

Selon Kathy Laird, l’auteure du rapport et porte-parole de Tribunal Watch Ontario, [le tribunal locatif de l’Ontario] traitait autrefois environ 80 000 dossiers par année, mais depuis qu’il a été transféré [sous l'autorité] de Tribunaux décisionnels Ontario, à l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel, il en traite de moins en moins chaque année .

Le rapport de Mme Laid affirme entre autres que le passage au mode virtuel de manière permanente, après la pandémie, pour une grande partie des audiences, a considérablement alourdi les procédures.

Douglas Kwan abonde dans ce sens. La réduction des services en personne a compliqué les choses pour ceux qui ont de la difficulté à se servir de la technologie ou qui n’y ont pas accès, de même que pour ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français ou qui ont des handicaps. Par conséquent, moins de gens peuvent assister aux audiences , explique le directeur du plaidoyer et des services juridiques au Centre ontarien de défense des droits des locataires.

Ouvrir en mode plein écran Douglas Kwan est le directeur du plaidoyer et des services juridiques au Centre ontarien de défense des droits des locataires. (Archives) Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Il ajoute que les conversations de couloir, qui permettaient souvent un règlement à l'amiable, ne sont plus possibles, ce qui fait augmenter le nombre de cas qui doivent être traités par le tribunal.

Davantage d’arbitres

Dans une déclaration par courriel, le gouvernement ontarien affirme entre autres qu'il a récemment investi 6,5 millions de dollars afin d'embaucher 40 nouveaux arbitres pour s'attaquer au problème des arriérés.

Il est toutefois difficile d’évaluer précisément l’état de la situation actuelle puisque certaines données importantes publiées par la province remontent soit à mars 2023, soit à la fin de 2022.

Apparemment, il y aurait eu une amélioration, mais les retards sont toujours intolérables , affirme M. Bah.

En attendant une amélioration de la situation, bien des Ontariens, comme M. Chirpac, peinent à voir la lumière au bout du tunnel.

À quoi bon se battre quand rien ne se règle? se demande-t-il.

Avec des informations de CBC et d'Andréane Williams