Des citoyens de Louiseville veulent retrouver un service d’autocar interurbain vers des destinations comme Montréal et Québec. La Ville a fait parvenir une demande officielle à Keolis Canada, en partenariat avec un commerce prêt à accueillir les passagers, indique la conseillère municipale Françoise Hogue Plante.

Ça fait déjà plus de deux ans que nous n’avons plus de services et beaucoup de gens dans la population nous demandent d'avoir un arrêt au moins une fois par jour. Je crois que c'est très important , affirme Françoise Hogue Plante.

En ce moment, les gens qui désirent se diriger vers Montréal ou Québec doivent se rendre à Trois-Rivières ou Berthierville.

La conseillère croit que l’achalandage serait au rendez-vous. Beaucoup de gens ont besoin que ça soit des étudiants, que ce soit des personnes du 3e âge , dit-elle.

À savoir si elle pense que l’entreprise, qui s’appelait auparavant Orléans Express, va rétablir le service, la conseillère municipale répond : il faut toujours garder l'espoir. On va continuer à demander et un jour peut-être qu'on va avoir une réponse positive .

C’est le commerce La Maille coulée, situé sur la rue Saint-Laurent, qui a levé la main pour devenir l’arrêt à Louiseville.

D’après l’entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec