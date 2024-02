Le maire d’Ottawa demande l’aide du fédéral pour encadrer les nouveaux arrivants sans-abri

Dans une vidéo publiée sur son compte X, anciennement Twitter, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe appelle le gouvernement fédéral à l’aide face aux nouveaux arrivants qui se trouvent en situation d’itinérance.

Mark Sutcliffe raconte avoir visité un logement de transition où 100 % des clients sont des demandeurs d’asile .

Ce dernier dit remarquer que la grande majorité des personnes qui se trouvent actuellement dans le système de refuge de la Ville sont des nouveaux arrivants plutôt que des victimes de maladies mentales ou de la toxicomanie, [comme] ce que beaucoup de personnes supposent , explique-t-il.

Les personnes qui arrivent dans notre ville fuient la guerre, la violence et la pauvreté et nous nous sommes engagés à les aider , rappelle le maire d’Ottawa. Des travaux remarquables sont en cours, [...] mais le nombre de nouveaux arrivants augmente rapidement et une ville comme Ottawa n’a pas les ressources nécessaires pour faire face seule à cette situation.

Nous avons besoin du soutien du gouvernement fédéral pour relever ce défi.

Le président-directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley, salue la prise de position du maire et qualifie la situation actuelle de jamais vu .

Une question de budget

En octobre, nous avons enregistré le plus grand nombre de nouveaux arrivants dans le refuge , rapporte-t-il. 74 % des personnes arrivant au refuge étaient des nouveaux arrivants.

M. Tilley informe que ce chiffre est passé à 42 % ou 43 % en février. Mais c'est toujours un chiffre énorme.

Selon un dénombrement ponctuel effectué par la Ville d’Ottawa en 2021, 20 % des personnes en situation d’itinérance ayant répondu au sondage se sont identifiées à titre d’immigrants, de réfugiés ou de demandeurs du statut de réfugié. D’entre eux, 7 % ont affirmé vivre au Canada depuis moins d’un an. La Ville d’Ottawa n’avait pas encore dévoilé les chiffres les plus récents au moment de publier ces lignes.

Selon les informations rapportées par Peter Tilley, les nouveaux arrivants représentent traditionnellement 8, 9 ou 10 % des personnes entrant dans notre refuge, ces 3 ou 4 dernières années .

Ils sont maintenant 40 %, ce qui représente une charge énorme pour notre système.

Le président-directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley.

Des chaises en plastique sont disposées sur le sol du hall d'entrée de la Mission d’Ottawa pendant les nuits froides, raconte M. Tilley, pour que les visiteurs du refuge ne soient pas dehors .

N'oubliez pas que ces personnes doivent être nourries trois fois par jour pendant qu'elles attendent dans les refuges, ce qui pèse lourdement sur notre budget repas , poursuit le président-directeur général de la Mission d'Ottawa. Le coût monte en flèche.

Le rêve canadien

Le maire a raison , lance Peter Tilley. Nous avons besoin que le gouvernement fédéral intervienne et nous aide à alléger ce fardeau, ces coûts auxquels nous sommes confrontés ici au refuge.

Nous sommes heureux d'avoir un refuge. Nous sommes heureux de nourrir ces gens parce que c'est ce que nous faisons au Canada. Mais cela a un impact énorme sur notre budget.

Ce n'est pas le rêve canadien que d'être hébergé dans un refuge du centre-ville d'Ottawa lorsque l'on arrive au Canada , insiste M. Tilley.

Le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’a pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada sur le sujet.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan