La croissance du marché des produits de beauté malgré le ralentissement économique n'a pas pris les entreprises par surprise.

Ce secteur a toujours retenu cet adage : la beauté est un fabuleux marché, même quand la prospérité n'est plus à l'horizon.

L'indice rouge à lèvres

Le président du conseil d'administration d'Estée Lauder, Leonard Lauder, avait même inventé l'indice rouge à lèvres , censé établir une correspondance entre une situation économique et la vente de certains produits de beauté.

Les jeunes consommateurs font fi de l'inflation pour se rendre en masse dans les petites boutiques et, surtout, pour acheter de petits articles.

Quand on est un peu stressé et gêné financièrement, on achète moins de produits de luxe, mais on continue d'acheter de petits articles , fait observer Keon Zhang, directeur général de la marque Back to Earth Skin. Les soins de la peau peuvent parfois coûter cher, mais ce n'est pas comme partir en croisière. On dépense pour quelque chose qui nous donne une satisfaction immédiate.

Et ce sont les entreprises qui en profitent.

Par exemple, le secteur des parfums et des cosmétiques de LVMH, qui comprend des marques comme Christian Dior, Guerlain, Fenty, Loewe et Benefit, a enregistré des revenus de 12 milliards de dollars l'an dernier.

Les revenus de ses chaînes comme Sephora ont atteint 25,9 milliards en 2023, une hausse de 4,4 milliards par rapport à l'année précédente.

La direction de Sephora a refusé de commenter.

LVMH n'est pas la seule entreprise à avoir prospéré. Selon la firme de recherche Circana, les ventes des produits de beauté ont crû de 18 % au cours des neuf premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente.

La progression s'élève à 47 % si on compare avec 2021, même si près de 80 % des Canadiens sondés disent avoir réduit leurs dépenses à cause du coût de la vie.

Ce secteur dépasse même d'autres catégories comme les jeux vidéo, les jeux de construction et même la lunetterie.

Angus McOuat, un partenaire au sein de la firme McKinsey & Co, dit que cette croissance est alimentée par les réseaux sociaux et par les influenceurs.

Au moins 50 % des [jeunes des] générations Y et Z prennent leurs décisions en se fiant aux réseaux sociaux et à ce qu'ils voient sur Internet.

Les soins de la peau bénéficient non seulement aux consommateurs mais aussi aux entreprises. Les clients renoncent moins à ces articles même lorsque les prix montent.

Et ils sont nombreux à croire que plus on dépense dans un produit de cette catégorie, meilleurs sont les résultats, opine M. McOuat.

Si on est fidèle à une crème pour la peau, on a l'impression de se sentir plus jeune grâce à elle, que notre peau est plus belle. Alors, c'est bien un des derniers produits qu'on cessera d'acheter.

Irene Doody, vice-présidente en soins de santé et de beauté chez Pharmaprix, prévoit que ce secteur demeurera florissant.

Dans ses plus récents résultats financiers, cette chaîne de pharmacies qui appartient à Loblaw a signalé une augmentation de 7,4 % de ses ventes, qui comprennent les cosmétiques. Elles se sont élevées à 2,6 milliards de dollars. Cette hausse reflète la force actuelle du secteur des produits de beauté, dit Mme Doody.