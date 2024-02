Défi 28 jours sans alcool : dons à la traîne à l’approche de l’échéance

L'un des ambassadeurs du Défi sans alcool, Jean-Marie Lapointe, admet que l'organisation est en retard sur son objectif, fixé cette année à un million de dollars.

Je ne veux pas dire que c'est la panique sur le Titanic, mais il faudra mettre les bouchées doubles, car il reste un peu moins de deux semaines pour atteindre notre million , explique au téléphone le comédien.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Marie Lapointe est le fils de Jean Lapointe, mort à Montréal en novembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Baptiste Demouy

En Abitibi-Témiscamingue, les 121 participants officiellement inscrits ont récolté jusqu'à maintenant près de 10 000 $ selon les données de la Fondation Jean Lapointe. Environ 634 000$ ont été amassés jusqu'à maintenant à l'échelle de la province.

C'est souvent ce qui arrive lors des téléthons et des levées de fonds, relativise M. Lapointe. C'est souvent à minuit moins une que les gens se réveillent. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver, mais j'ai confiance.

Ma mère est morte d'alcoolisme

C'est probablement l'arrêt de consommation d'alcool pour mon père qui a changé non seulement sa vie, mais aussi sa carrière. C'est grâce à l'arrêt de sa consommation que mon père a connu une vie extraordinaire , confie le fils de Jean Lapointe.

J'ai tellement de beaux souvenirs à la maison Jean Lapointe en accompagnant mon père et en rencontrant les gens en thérapie [...] J'ai aussi l'envers de la médaille de la maladie de la dépendance. Ma mère est morte d'alcoolisme et ce n'est pas parce que tu as une maison qui porte ton nom que tu vas réussir à faire arrêter ta femme de boire.