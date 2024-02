Yanick Jean pourrait battre le record de victoires de Richard Martel cette semaine

L’entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, n’est plus qu’à une victoire du record de l’histoire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) pour le plus grand nombre de parties remportées en saison régulière.

Grâce à la victoire de 5 à 4 obtenue samedi en prolongation face à l’Océanic à Rimouski, Yanick Jean compte désormais 588 gains. C’est un de moins que Richard Martel, un autre ancien entraîneur des Saguenéens, maintenant devenu député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord.

Le record de gains pourra être battu dès cette semaine au Centre Georges-Vézina, alors que Chicoutimi disputera deux matchs jeudi et vendredi contre Rimouski et Victoriaville.

Du succès

Selon Serge Émond, auteur du livre sur les 50 ans d'histoire des Saguenéens, ce record montre que ces deux entraîneurs nés dans la région ont longtemps eu du succès.

Bien évidemment, c'est un record de longévité, puis c'est aussi un record de succès. Si Yanick Jean a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il a réussi à obtenir des résultats. Parce qu'au hockey, comme dans tous les domaines sportifs, si tu n'as pas de résultats, bien tu ne resteras pas là. Pour moi, c'est une marque de constance, une marque de réussite, une marque de succès , a commenté Serge Émond.

Ouvrir en mode plein écran Les Saguenéens ont vaincu l'Océanic samedi par la marque de 5 à 4 en prolongation. Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, Iften Redtjah

Yanick Jean a commencé sa carrière d’entraîneur-chef pour 11 matchs avec les Saguenéens en 2003-2004 et 2004-2005 alors qu’il était adjoint. Il s’est ensuite rendu dans les Maritimes.

Il a été engagé par le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est Serge Savard Jr qui était patron de cette équipe-là, alors il est devenu entraîneur-chef. Ensuite, il s'est retrouvé à Victoriaville, il y a occupé les deux postes, entraîneur et directeur général, et les Saguenéens sont allés le chercher dans une situation rocambolesque, certaines personnes vont s'en souvenir, c'était au à peu près au milieu de la saison 2014-2015 alors qu'ils ont congédié leur entraîneur et leur directeur général en plein milieu d'un match sur la route à Rimouski , s’est rappelé Serge Émond.

Pour ce qui est du plus grand nombre de matchs dirigés en carrière, Richard Martel en compte 1171 et Yanick Jean 1143.

Les Saguenéens ont remporté sept matchs d’affilée.