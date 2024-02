Les nouvelles constructions cèdent la place à davantage de rénovation en Estrie

Les Estriens sont plus nombreux à choisir la rénovation plutôt que la construction, constate l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation de l'Estrie (APCHQ).

Selon Sylvain Mathieu, directeur général de l'APCHQ Estrie, environ 80 % des visiteurs du salon Expo-Habitat prévoient rénover leur maison.

Le parc locatif est vieillissant, donc on parle des débuts des années 80. À chaque année, ça vieillit encore un peu plus, donc il faut faire des rénovations , explique Sylvain Mathieu.

Il croit aussi que la disponibilité des terrains favorise la rénovation.

C'est tellement difficile de s'acheter des maisons actuellement, puis même d'en construire des neuves parce qu'il y a pratiquement pas de terrain disponible. Ce que les gens font, c'est qu'ils investissent dans leur propre maison, ils la mettent encore plus à leur goût.

Un contexte plus favorable

Après la transformation du marché qu'a entraîné la COVID-19, Sylvain Mathieu estime qu'on assiste présentement à une stabilisation des prix.

[Le coût des matériaux] s'est stabilisé à 40% plus cher qu'avant la COVID. Si on avait 100 000 $ de matériaux, aujourd'hui c'est 140 000 $ de matériaux.

Avec le ralentissement économique, Sylvain Mathieu souligne que la main-d'œuvre commence à être davantage disponible.

Publicité

Actuellement le marché, à cause des taux d'intérêt, a une tendance quand même baissière, moins au niveau de la rénovation, donc ça a libéré un petit peu les entrepreneurs, les carnets de commandes sont moins remplis que l'an dernier , explique-t-il.

Cette tendance est confirmée par le président de JCA Construction, Jean-Claude Roberge.

On commence à être un peu à l'opposé de la pandémie en termes de main-d'œuvre. Ça commence à être de plus en plus facile, dû à la construction neuve qui a quand même baissé pour la peine , croit Jean-Claude Roberge.

Un salon pour préparer son projet

À l'occasion du salon Expo-Habitat qui se déroule toute la fin de semaine à Sherbrooke, les organisateurs s'attendent à accueillir environ 10 000 personnes qui préparent un projet de rénovation ou de construction.

L'événement célèbre ses 40 ans cette année. Il s'agit du premier salon dédié à l'habitation à avoir vu le jour au Québec. C'est vraiment ici que le concept de réunir tout le monde de l'habitation sous un même toit pendant une certaine période a été créé. Avant ça, il y avait des gens qui allaient dans les centres d'achats, des choses comme ça, mais il y avait pas de foire comme ça , explique Sylvain Mathieu.

L'expérience est positive pour les visiteurs autant que pour les exposants qui ont la chance d'entrer en contact avec leur clientèle.