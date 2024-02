Trop d’écoles boudent le programme de prévention des dépendances, selon des intervenants

Même si Québec dépense 15 millions de dollars par année pour offrir des séances de prévention de la toxicomanie dans les écoles secondaires, environ une école sur huit n’offre pas ce service, selon un rapport récent, et ce, malgré les dangers liés à la crise des opioïdes qui frappe tout le pays.

Je peux vous confirmer que certaines écoles n’ont pas de services en prévention, et ça, ce n’est pas acceptable comme situation , a déclaré en entrevue à Radio-Canada Vincent Marcoux, directeur général de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID), à l’origine du rapport.

L’ AQCID se félicite tout de même du déploiement de ce programme, créé en 2019, qui a permis de sensibiliser 364 000 élèves du secondaire lors de près de 16 000 ateliers. Des intervenants spécialisés se déplacent à raison d’une à cinq fois par semaine pour rencontrer les élèves, dialoguer à ce sujet et établir des liens de confiance avec eux.

Vincent Marcoux est le directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Photo : Radio-Canada

Au terme d'un sondage mené sur une période de trois semaines auprès de divers intervenants au Québec, l' AQCID a dénombré 93 écoles qui n'offrent pas ce service de prévention. En extrapolant à partir des écoles qui n’ont pas répondu au sondage, l’Association a calculé que 20 % des établissements ne participent pas à ce programme.

Au sein de notre organisme, on n’a pas de refus de la part des écoles, mais plutôt des inconforts ou des questionnements face à l’intervention. C’est un sujet encore très tabou , souligne Marie-Ève Duquette, coordonnatrice clinique chez Cumulus, qui intervient dans environ 70 milieux sur l’île de Montréal.

Il y a encore des gens qui pensent que le fait de parler de consommation, c’est comme si on [y] adhérait.

Pourtant, ce type de formation permet de sauver des vies. Parlez-en à Thomas Roberge, 16 ans, qui étudie dans un collège privé de Granby. À la fin de janvier, il avait eu la bonne idée de prendre une trousse gratuite de naloxone à la pharmacie avant de se rendre à un party, « juste au cas où ».

La naloxone est généralement administrée dans la cuisse ou dans l'épaule et peut même l'être à travers les vêtements. Photo : St. John Ambulance

Bien lui en a pris, car en allant prendre l'air, il est tombé sur une jeune femme dans la vingtaine, plutôt mal en point, qui a rapidement fait un arrêt cardio-respiratoire. Grâce à la naloxone, il a pu la réanimer.

Les médecins lui ont dit qu'ils étaient presque sûrs à 100 % que je lui avais sauvé la vie et qu'elle ne s'en serait peut-être pas sortie sans la naloxone.

Trois acteurs clés au cœur du programme

Actuellement, c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui octroie les budgets aux diverses autorités régionales de santé publique qui, elles, choisissent les organismes chargés de la prévention. Ce sont ces derniers qui contactent ensuite les écoles pour proposer des interventions. Le programme n'a donc pas un modèle standard qui s'applique partout.

Invité dimanche à commenter l'absence de ce programme dans plusieurs écoles secondaires québécoises, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a souligné que son champ d'action est limité puisque cette initiative ne relève pas de son ministère. Cependant, il a reconnu que les dépendances et la consommation de drogues sont des problèmes de société et il a invité les trois acteurs au cœur du programme à travailler main dans la main.

J'invite les écoles où le programme n'est pas implanté à communiquer avec les [directions de la] santé publique régionales [...] et à voir comment ce programme-là pourrait se mettre en place dans leur école, et j'invite les [directions de la] santé [publique] régionales à faire la même chose. Quant aux organismes qui portent le message auprès des jeunes et qui se désolent de voir que de nombreuses écoles secondaires n'ont pas adopté ce programme , M. Drainville a dit comprendre leur frustration et les a encouragés à continuer à mettre de la pression. Je n'ai aucun problème avec ça, au contraire , a-t-il ajouté.

La crise des opioïdes en filigrane

Chaque région, chaque milieu scolaire pige ce dont il a besoin sans suivre l’ensemble du spectre de l’intervention , déplore Vincent Marcoux. Selon lui, le continuum de prévention offert devrait être uniforme et obligatoire pour les écoles afin de maximiser les bienfaits possibles de ce type d’intervention, surtout dans le contexte où la crise des opioïdes fait rage partout au pays et représente la première cause de mortalité chez les adolescents dans l’Ouest canadien.

Des photos de victimes ont été placées l'une à côté de l'autre pendant un hommage rendu à Vancouver lors de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le 31 août 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De plus en plus de drogues contiennent du fentanyl ou des opioïdes, et les ados sont moins à même d'en connaître les dangers et, surtout, sont moins disposés à demander de l’aide en cas de problème , mentionne Eva Moore, une pédiatre pour adolescents à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique.

Mme Moore dit voir de plus en plus de jeunes de 12 à 16 ans mourir d'une surdose. En août dernier, la Société canadienne de pédiatrie soulignait qu’un pédiatre sur 10 avait traité un adolescent souffrant d’une surdose grave ou potentiellement mortelle au cours des 24 derniers mois. Et c’est sans compter ceux qui ont été soignés par d’autres professionnels de la santé.

Et l'argent du cannabis de la SQDC ?

Dans son rapport, l' AQCID fait aussi état de problèmes de financement. Par exemple, l’enveloppe annuelle de 15 millions de dollars a été indexée à l’inflation, mais seules deux régions en auraient fait bénéficier les organismes sur le terrain.

M. Marcoux adresse aussi un grand reproche au gouvernement : Les fonds de la Société québécoise du cannabis [100 millions de dollars] devraient aller totalement en prévention dans les écoles mais aussi au cégep et à l'université. Et pourtant, 50 % de cette enveloppe va au ministère de la Sécurité publique et à la Justice.

Avec les informations d'Elyse Allard