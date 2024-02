Une directrice d’école au Nouveau-Brunswick ne regrette pas d’avoir interdit aux élèves d’utiliser leur téléphone cellulaire.

Christina Barrington, directrice de l’école secondaire Saint John High, à Saint-Jean, a pris cette décision il y a environ un an et demi. Les cellulaires sont interdits pendant les heures d’enseignement.

La mise en place diffère d’une classe à l’autre. Dans certaines, les jeunes doivent mettre leur téléphone dans un casier à leur nom. D’autres enseignants demandent simplement qu’ils gardent leur appareil dans leur sac et ils sont en mesure de faire respecter cette règle.

Le résultat est le même : une fois entré dans la classe, pas d’yeux sur les écrans, pas d’écouteurs sur les oreilles.

Selon Christina Barrington, les enseignants de Saint John High ont signalé moins de conflits avec les élèves pendant les heures de classe, notamment parce qu’ils n’ont pas à perdre du temps à leur demander de laisser leurs téléphones tranquilles.

Elle affirme que cela permet de dédier de cinq à sept minutes supplémentaires à l’apprentissage.

L'école secondaire Saint John High, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

En revanche, les enseignants rapportent que leurs classes sont plus bruyantes qu’avant. La directrice n’y voit aucun problème.

Quand chaque élève peut s’évader, même temporairement, grâce à son téléphone, cela fait moins de conversation , dit-elle. Elle croit que le manque d’échanges entre des élèves isolés dans la technologie entraîne une diminution des aptitudes sociales, comme l’empathie.

Avec moins de conversation, on rate la chance de connaître des personnes différentes, et parfois notre cercle [social] devient de plus en plus petit , observe Christina Barrington.

Christina Barrington est la directrice de l'école.

La directrice dit avoir été inspirée par une conférence du Dr Michael Rich. Ce médecin a créé à l’hôpital pour enfants de Boston le laboratoire de bien-être numérique et la clinique pour les troubles de l’Internet des médias interactifs.

Selon lui, prôner l’abstinence complète est une erreur, mais ses recherches lui laissent croire que les jeunes risquent davantage d’anxiété ou de dépression s’ils abusent des technologies comme l’Internet et les réseaux sociaux, ou s’adonnent à ce qu’il appelle le gavage d’informations sur YouTube ou Reddit.

Le chercheur pense aussi que de permettre aux enfants d’accéder à leur téléphone à tout moment nuit à leur besoin de développer leur individualité. Quand l’enfant a un téléphone intelligent dans sa poche, le parent est toujours présent, lui pose toujours des questions , soutient le médecin.

Kelly Lamrock est le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés au Nouveau-Brunswick.

Kelly Lamrock, le défenseur des enfants et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick, affirme que, presque partout, ses collègues remarquent que là où l’emploi des réseaux sociaux augmente, le nombre de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale grimpe aussi.

Je ne crois plus que les deux sont sans lien , a-t-il déclaré cette semaine en entrevue.

Il est d’avis que c’est une bonne idée que des écoles dédient des moments où les cellulaires sont laissés de côté, laissant aux jeunes plus de temps pour apprendre et pour être en contact directement les uns avec les autres.

Son bureau, dit-il, est ouvert à l’idée d’aider un district scolaire ou le ministère de l’Éducation à créer des politiques encadrant l’usage des cellulaires en classe, si on lui en faisait la demande.

Mais que pensent les élèves de Saint John High de l’interdiction du cellulaire en classe? Une fois qu’ils se sont habitués au règlement, c’est comme tous les autres règlements à l’école, c’est simplement devenu la norme , affirme la directrice Christina Barrington.

Elle espère que des sondages sur le bien-être des élèves prouveront dans quelques années qu’elle a eu raison, et qu’ils démontreront que ses élèves ont été moins anxieux et plus ouverts aux autres.