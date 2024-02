Gravir l’Everest en mémoire d’un proche qui s’est enlevé la vie

La Madelinienne Jessica Miousse participera au défi Népal – Un Everest de L'Intérieur, en collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

Avec une quinzaine de personnes touchées par l'enjeu du suicide, elle fera l’ascension d’une partie du mont Everest en mars prochain, en mémoire de sa mère qui s'est enlevé la vie l'été dernier.

J’avais besoin comme d'un projet, de quelque chose pour donner un but, donner un sens à ce qui n’en a pas.

Je suis tombée sur un peu par hasard sur ce projet-là et j’ai tout de suite eu envie de participer, pour la levée de fonds pour la cause [du suicide], mais aussi parce que c’est un voyage qui se veut un peu thérapeutique , témoigne-t-elle.

Toutes les personnes qui participent ont vécu quelque chose en lien avec le suicide, soit la perte d’un proche ou des difficultés au plan de la santé mentale.

L’objectif du défi est d'amasser 29 030 $, qui est la valeur de l’élévation en pieds du mont Everest, au profit de l’ AQPS .

Comme psychologue, le suicide a toujours été une thématique qui lui a tenu à cœur. Avec la perte de ma mère, ça a pris une tout autre dimension , affirmait-elle vendredi sur les ondes de Bon pied, bonne heure.

La Madelinienne ne s’engage pas dans cette aventure naïvement. J'espère que ça va bien se passer, mais je sais que ça va être difficile. Ça va faire vivre beaucoup d'émotions. On va avoir de grandes discussions entre nous. Je pense que ça va faire processer certaines émotions.

Elle affirme que moins d’un an après le suicide de sa mère, elle va tout de même bien. C'est toujours une question qui est complexe à répondre. Mon comment ça va? peut varier d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre. Je pense qu'objectivement ça va relativement bien, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le sommet du mont Everest trône dans l'Himalaya. (Photo d'archives) Photo : Reuters / David Gray

Elle estime que ce qui l’aide beaucoup est d’être bien entourée avec ses amis, sa famille, un psychologue et un médecin. Elle participe aussi à des groupes de discussion avec d’autres personnes.

Je pense qu’un point commun que pas mal de personnes vont vivre, c'est l'émotion de la culpabilité qui est extrêmement envahissante. Il faut apprendre à vivre avec ou en tout cas à l’adoucir.

Le défi Népal, c’est aussi un défi physique. L’objectif de l’expédition est de se rendre à 5 364 m d’altitude. Pour toutes sortes de raisons, on a beau se préparer le mieux possible, on ne sait jamais vraiment comment le corps va réagir à la haute altitude , souligne Mme Miousse.

Le but est de se rendre là, mais ça, ça peut dépendre de toutes sortes de circonstances et de la météo. Donc on va voir rendu là-bas.

Elle est consciente qu’elle part avec un désavantage puisqu’elle habite au niveau de la mer, aux Îles-de-la-Madeleine. Cependant, elle s’entraîne physiquement tous les jours pour l’expédition qui commencera le 23 mars prochain.