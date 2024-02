Saint-Maurice veut miser sur la densification urbaine

Saint-Maurice prend le virage de la densification urbaine et favorisera désormais la construction d'habitations multilogements plutôt qu'unifamiliales, afin de répondre à la demande.

Depuis 2011, la population de cette municipalité voisine de Trois-Rivières a augmenté de 30 %. De plus, la tendance observée en ce moment est que l'unifamilial a moins la cote. Que ce soit en raison des prix des maisons ou des taux hypothécaires, ceux qui se cherchent un nouveau toit se tournent vers le locatif.

Les gens, ce qu'ils veulent, ce sont des logements. Ce ne sont pas des maisons unifamiliales, pour toutes sortes de raisons : coûts, financement, et cetera. Alors des jeunes ont de la misère à ce moment-là à s'en aller dans l' unifamiliale dans un premier temps , affirme le maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau.

La Municipalité a donc modifié le zonage des lotissements jusque-là exclusivement réservés à la maison unifamiliale pour y inclure le multilogements. Ça s'inscrit dans une volonté non seulement de s'adapter à la demande, mais de densifier davantage le territoire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu à ce sujet le 19 février à la salle municipale. Les modifications au plan d’urbanisme y seront discutées.

Le but de ça, c'est pour permettre en fin de compte de développer le multilogement et d’avoir plus, de familles qui peuvent venir s'installer dans les mêmes espaces qui sont autorisés , explique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau (Photo : 17 février 2024) Photo : Radio-Canada / Olivier Croteau

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) constate que le phénomène de la densification et du multilogement prend de l’ampleur et estime que, dans le contexte, c'est la bonne direction à suivre.

Le contexte économique n'y est pas pour rien non plus. On s'en va davantage en multilogements, on veut densifier aussi, c'est une bonne pratique, on veut maximiser nos infrastructures , estime la directrice générale de l’ APCHQ Mauricie-Lanaudière, Catherine Boisclair.

Dans sa partie sud, Saint-Maurice dispose encore de beaucoup d'espaces à développer, un capital en zone blanche constitué dans les années 80, alors que Québec se montrait plus généreux pour autoriser du dézonage.

Un investissement de 3 M$

Pour faire face à la forte croissance, Saint-Maurice va devoir aussi ajouter à sa capacité de fournir de l'eau potable.

La taille de son réservoir souterrain actuel sera accrue et un second conduit de douze pouces sera amené vers les nouveaux secteurs sur une distance de 15 kilomètres.

Il s’agira d’un investissement de trois millions de dollars, ce qui est hors de l'ordinaire pour la Municipalité.

Il avait été envisagé de plutôt acheter de l'eau à Trois-Rivières; les raccordements entre les deux municipalités existent déjà. Ce ne sera finalement pas nécessaire, car la Municipalité a des réserves suffisantes.

Dans le reportage ci-dessous, il faudrait lire ce titre pour Catherine Boisclair : directrice générale de l’ APCHQ Mauricie-Lanaudière.