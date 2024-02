Scheifele inscrit quatre points et les Jets l’emportent 4-2 contre les Canucks

L'attaquant Mark Scheifele a participé aux quatre buts de son équipe et les Jets de Winnipeg ont battu les Canucks de Vancouver 4-2, samedi au Rogers Arena.

Scheifele a marqué et ajouté trois aides, Gabriel Vilardi a inscrit deux filets et une aide et Sean Monahan a touché la cible pour la première fois dans l'uniforme des Jets. Kyler Connor a récolté deux aides.

Tyler Myers et Noah Juulsen ont répliqué pour les Canucks.

Thatcher Demko a repoussé 24 tirs sur 28 pour les Canucks, alors que Connor Hellebuyck a stoppé 35 des 37 lancers dirigés vers lui.

Les Jets ont pris les devants à mi-chemin au deuxième engagement, tout de suite après la pénalité de match et celle d'instigateur pour s'être battu contre Adam Lowry, à l'endroit de l'attaquant des Canucks Phil Di Giuseppe.

Scheifele a remis la rondelle à Vilardi, qui a repéré Monahan ensuite pour son premier avec les Jets.

Avec les informations de La Presse canadienne