Le français, source de plaintes, mais aussi un outil d’accueil chez Pascal le Boulanger

Installées à Stoneham et Lac-Beauport, les succursales de Pascal Le Boulanger attirent la clientèle, sauf les dimanches et lundis faute d’un bassin de personnel assez grand pour les garder ouvertes 7 jours/semaine. Comme bien des entreprises, les propriétaires ont trouvé des employés à l’étranger. Le mariage fonctionnait bien jusqu’à ce que des plaintes de clients sur la qualité de la langue de ces employés incitent le commerce à demander l'indulgence de la clientèle.

Aux fourneaux ou à la caisse, une trentaine de personnes travaillent à la succursale de Stoneham au fil des jours. Six employés sont Philippins, venus au Québec pour travailler chez Pascal le Boulanger. Charlie Tribouillard, qui est directeur de production dans ce commerce, affirme que des clients n’ont pas très bien accueilli ces employés venus prêter main-forte. Malheureusement, on ne peut pas dire que les gens sont très ouverts d'esprit. On a eu beaucoup de plaintes de la clientèle, beaucoup de reproches.

Le directeur de production de la boulangerie, Charlie Tribouillard. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

La direction a donc posé des affiches à plusieurs endroits dans la boulangerie pour demander à sa clientèle d’être indulgente envers eux.

Les employés apprennent le français. Pour rester ici à plus long terme, ils devront d'ailleurs prouver, en passant un test de français, qu'ils ont atteint le niveau requis par le gouvernement du Québec. Pour les aider, les autres employés et les gestionnaires évitent le plus possible de leur parler en anglais. Les patrons estiment aussi qu'ils apprennent plus rapidement s'ils sont confrontés à répondre aux clients.

Si les verbes ne sont pas tous conjugués comme dans un Bescherelle, le français que parle Roberto Emila Jr, un employé philippin, est déjà bien compréhensible et ses efforts pour apprendre la langue sont visibles. Il admet que c'est très difficile, mais [qu'il fait] des efforts pour comprendre [s]on client .

Roberto est l'un des six employés philippins de la boulangerie. Ils apprennent tous le français. Ils passeront un examen dans quelques mois pour valider leurs compétences. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Il ajoute qu'il aime la vie ici et qu'il espère faire venir sa famille. C'est ça mon objectif. Mais, ma sœur est ici parce que mon patron m'a aidé pour avoir ma sœur ici.

S'ouvrir à l'autre par nécessité

Léa Lecoin est superviseure des ventes. Elle-même immigrante, mais francophone, elle souhaite que les clients acceptent de se montrer patients face à ses collègues.

Si nous on n'a pas les Philippins, la boulangerie ne tournerait pas, dit-elle. On a déjà fermé les dimanches et les lundis parce qu'on manque de monde. Les gens ne veulent pas travailler. Grâce à eux on peut rester ouverts. Donc ce serait bien de les accueillir avec plus de sympathie.

Les collègues francophones comme Léa Lecoin aident les employés philippins qui apprennent le français tout en travaillant. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le problème n'est pas nouveau pour ce commerce. Déjà en 2021, la boulangerie manquait de bras pour fournir à la demande. L'embauche de travailleurs étrangers non francophones devenait essentielle à sa survie.

Charlie Tribouillard voit les plaintes reçues au sujet du service en français comme une sorte de cercle vicieux. C'est toujours le problème , estime-t-il. Les gens veulent un service de qualité, veulent être répondus rapidement, mais à côté [...] ils n'arrivent pas à assimiler que moins il y a de personnel, plus il va falloir attendre et plus il y aura des techniques comme des employés étrangers. Et donc, les gens n'étant pas très réceptifs, on a été obligés de prévenir la clientèle.

L'effort d'apprendre et l'effort de comprendre

C'est une volonté de notre part de les mettre au service à la clientèle pour parler français, pour s'obliger, pour s'intégrer réellement , décrit M.Tribouillard. La meilleure solution, c'est vraiment de parler avec les gens, c'est la seule solution.

Professeur titulaire au département de management à HEC Montréal, Sébastien Arcand abonde dans le même sens. Ces enjeux de francisation peuvent être atténués en faisant preuve d'une certaine patience, d'une certaine pédagogie , pense-t-il.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est aussi en parlant plus français qu'on devient francophone.

Il admet qu'avec divers degrés de compétences en français, il peut y avoir une certaine friture dans les communications. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que la population de manière générale, et là, je ne vise pas un groupe en particulier, se fasse à cette idée et ait un peu de patience par rapport aux accents qu'on peut entendre.

Bon accent, bon immigrant, la glottophobie en action

Le professeur Arcand ajoute qu'à plus large échelle que le cas de chez Pascal le Boulanger, il faudrait voir en détail les sources de ces malentendus, parce qu'il y a aussi un phénomène qui est relativement bien documenté dans les pays qui reçoivent l'immigration, qu'on appelle la glottophobie, qui est en fait de la discrimination basée sur les accents.

La maîtrise d'un certain français, disons-le comme ça, un français québécois est devenu un peu le filtre par lequel on juge d'un bon et d'un moins bon immigrant.

La boulangerie Pascal le boulanger est située à Stoneham. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

À la sortie du commerce, une cliente dit qu'elle n'est pas dérangée d'entendre un français qui soit un peu cassé, au contraire. Je trouve ça génial. Surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est important d'avoir cette ouverture-là pour aller vers des solutions. Ça nous ouvre vers de nouvelles cultures avec les enfants.

Une autre explique que la jeune, là-bas, qui m'a servi le sandwich, j'ai bien remarqué qu'elle ne parlait pas français, et c'est très bien de même. Nous non plus, on ne parle pas vraiment anglais et on est là pour apprendre. Ça ne me dérange pas.

Prouvant qu'il sait comment le mot gentil s'épelle, mais aussi, ironiquement, combien le français peut être complexe à apprendre, Roberto a tenu à dire que les gens ici sont bien gentils , en prononçant le L final. Nul doute qu'il réussira à poursuivre son apprentissage pour saisir ce genre de défis posés par la langue de Molière.

