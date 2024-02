Un projet d’autoroute mené en partenariat avec le privé suscite la controverse

Un partenariat public-privé (PPP) visant à construire deux nouveaux tronçons d’autoroute est très mal accueilli par le syndicat des employés des secteurs public et privé de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement provincial souhaite avec ce projet dédoubler un tronçon de 40 km de l'autoroute Transcanadienne entre Whitbourn et Bellevue, dans la péninsule d’Avalon. La province souhaite également ajouter 50 km entre les régions de Grand Falls-Windsor et de Bishop’s Falls.

Ouvrir en mode plein écran Le premier tronçon de route entre Bellevue et Whitbourne qui devrait être privatisée, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC

En temps normal, la province demeure responsable de l'entretien des infrastructures routières lorsqu'elle accorde des contrats au privé pour la construction des routes et des ponts.

Or, pour ce nouveau projet, le secteur privé sera responsable de la conception, la construction, l’exploitation et l'entretient de ces nouveaux tronçons de route au cours des 30 prochaines années.

De surcroît, le déneigement et le déglaçage de la chaussée seront assurés par des contractants privés et non pas les employés de la province.

On pense que c’est une façon créative d’en avoir le plus pour notre argent , affirme le ministre des Transports et de l’Infrastructure de la province, John Abbott.

Il souligne que cette nouvelle approche pour la construction d’infrastructures dans son ministère a été inspirée par le succès remporté par des PPP visant à construire des hôpitaux et des résidences de soins de longue durée dans la province.

Ouvrir en mode plein écran La province souhaite aussi construire, en PPP, un tronçon d'autoroute de 50km entre les régions de Grand Falls-Windsor et de Bishop’s Falls. Photo : CBC

John Abbott clame qu’aucune perte d’emploi n’est à prévoir au sein des syndiqués gouvernementaux.

De toute évidence, une convention collective a été mise en place et nous nous y conformerons. De plus, il y a suffisamment de travail pour tout le monde; nous sommes même en pénurie de main-d’œuvre actuellement , dit-il.

Les membres du syndicat mécontents

Le président du syndicat des employés des secteurs public et privé de Terre-Neuve-et-Labrador (NAPE), Jerry Earle, a appris la nouvelle par le biais des médias, à l’approche de la tempête qui a récemment frappé la province.

Selon lui, la situation est inacceptable. Il y a des femmes et des hommes qui ont du travail. Ces machines se sont activées pendant la tempête et ils continueront de le faire , dit-il. On n’est pas prêt à abandonner un autre kilomètre d’autoroute, encore moins 55.

Le syndicat prévoit ardemment contester le PPP proposé par la province. J’ai des nouvelles pour ce ministère. Il devra se battre et cette bataille commence maintenant parce que nos membres sont vraiment fâchés , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran John Abbott, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC

De son côté, John Abbott semble plutôt indiquer que ce PPP sera le premier de plusieurs.

Si tout fonctionne comme je m’y attends, c’est certain qu’on va considérer faire d’autres projets de jumelage dans d’autres secteurs de la province , dit-il.

Terre-Neuve-et-Labrador compte 10 000 km de routes provinciales. À l'exception de Translabradorienne, elles sont toutes maintenues par 800 travailleurs gouvernementaux.

L’appel d’offres au privé pour ce projet devrait être présenté par la province en 2024. Le début des travaux est prévu en 2025 et ceux-ci devraient durer trois ans.