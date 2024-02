Les prix gonflent pour deux projets municipaux à Prince Albert

À Prince Albert, les coûts d'un projet de rénovation de l'hôpital local et de construction d'un complexe sportif ont augmenté de façon considérable depuis leur annonce il y a quelques années.

Lorsqu'il a été annoncé en 2020, le gouvernement de la Saskatchewan s'était engagé à fournir plus de 300 millions $ pour le projet d'expansion de l'Hôpital Victoria.

Or, le 1er février 2024, la province a annoncé qu'elle avait embauché l'entreprise PCL Construction Management pour les travaux, et ce pour 898 millions $.

Selon un communiqué du gouvernement, l'expansion prévue comprend entre autres l'ajout de plusieurs étages à l’établissement, d'un département des urgences plus imposant, d'une tour de soins intensifs et d'un héliport.

Malgré ces coûts, le maire de Prince Albert, Greg Dionne, estime que ces rénovations sont nécessaires pour la ville et les régions environnantes.

[L'expansion] signifie que les gens qui viennent du Nord n'auront plus à voyager jusqu'à Saskatoon. En ce moment, ils doivent voler jusque-là , souligne-t-il.

La sous-ministre adjointe responsable de l'infrastructure, de la conception et de la réalisation pour Saskbuilds, Sara Nichols, affirme qu'il est normal pour les coûts d'un projet de changer au fil du temps.

Lorsque nous recevons des offres, le prix final du projet n'est pas fixe tant que nous n'avons pas signé d'entente. Nous surveillons méticuleusement les coûts et nous travaillons de façon constante avec nos partenaires sur leur demande d'ordre financier , note-t-elle.

Elle soutient que la hausse des coûts en construction est la cause principale de l'augmentation de la facture pour l'expansion de l'Hôpital Victoria.

Mme Nichols précise que depuis 2017, les coûts pour les projets non résidentiels ont augmenté de 41 % et que depuis 2020, le prix du béton ainsi que celui de l'acier ont connu une hausse de 30 % et de 80 %, respectivement.

Nous sommes dans une période où nous connaissons des hausses considérables des prix , dit-elle. La sous-ministre adjointe ajoute qu'une évaluation des coûts du projet pour les prochaines années sera présentée lors du prochain budget provincial.

Le projet d'expansion de l'Hôpital Victoria doit commencer ce printemps et se terminer en 2028.

Un prêt qui divise pour un complexe sportif

Cette semaine, dans un vote à 6 contre 3, le conseil municipal de Prince Albert a approuvé un prêt de 18 millions $ pour financer un futur complexe sportif, le Aquatic and Arenas Recreation Centre.

Le projet comprend deux patinoires et un centre aquatique de plus de 4700 m2 avec une piscine de compétition de neuf allées, des jeux d'eau, des glissades et une piscine à vague.

Quand le projet a été annoncé en 2019, les coûts avaient été évalués à 60 millions $, divisés entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal. La Ville prévoyait alors débourser 16 millions $, provenant d'un prêt.

Un rapport de la municipalité datant de juin 2022 indique que le prix du projet avait augmenté à cause de l'inflation. La Ville a donc demandé un prêt supplémentaire de 30 millions $.

Aujourd'hui, le projet est maintenant évalué à 118 millions $ et les travaux sont presque achevés, selon la municipalité. Nous sommes comme tout le monde. Nous avons subi des changements dans les prix , reconnaît le maire Greg Dionne.

Ouvrir en mode plein écran Quand le projet de complexe sportif a été annoncé en 2019, les coûts avaient été évalués à 60 millions $. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Selon M. Dionne, le prêt de 18 millions $ approuvé cette semaine vise à compléter le financement pour terminer le projet. Il indique que la Ville a embauché une entreprise, au coût de près de 650 000 $, pour récolter 20 millions $ en dons pour rembourser cet emprunt.

Le maire reconnaît cependant que cet argent aurait dû être récolté plus tôt dans le processus. Avec un projet de cette ampleur, il est possible d'oublier certains détails , dit-il.

Le conseiller du quartier 3 de Prince Albert, Tony Head, s'inquiète de la dette de la municipalité, soulignant que cette dernière a récemment augmenté son plafond d'endettement, qui est passé de 75 millions $ à 120 millions $.

Je n'ai pas vu de chiffres exacts dans le [plus récent] rapport ou encore qui s'est engagé à quoi. Je ne suis pas à l'aise de prendre des décisions importantes sans avoir des informations précises , soulève-t-il.

Notre service d'autobus pour les personnes âgées et handicapées connaît des difficultés, notre population sans-abri fait face à des problèmes, mais nous n'avons pas d'argent pour ça , ironise le conseiller.

La fin des travaux de construction du complexe sportif Aquatic and Arenas Recreation Centre est prévue avant la fin de l'année 2024.

Avec les informations de Dayne Patterson