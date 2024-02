T.N.-O. : Des policiers traînent une adolescente dans la neige durant son arrestation

Dans la nuit du 9 février, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont tiré dans la neige une adolescente de 16 ans par les bras, lors de son arrestation à Behchokǫ̀, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Comme elle est mineure, elle ne peut pas être nommée pour protéger son identité, cependant elle a raconté à CBC/Radio-Canada s’être sentie humiliée par cette intervention qu’elle juge d’agressive et inutile.

Le caporal Matt Halstead, porte-parole de la GRC aux T.N.-O., répond dans un courriel que l’arrestation a eu lieu, car l’adolescente aurait donné un coup de poing au visage d’un agent et ajoute que des accusations ont été déposées contre elle.

Il n’y aura pas d’enquête interne sur le comportement de l’agent durant cette arrestation, poursuit son courriel.

Publicité

La vidéo de quatre minutes, publiée sur Facebook le 10 février et visionnée des milliers de fois, commence par l’adolescente assise dans la neige et les deux officiers sont debout. À un moment donné, elle se lève, les agents attrapent chacun un bras et la force à avancer. Elle semble vouloir résister.

Dix secondes plus tard, elle tombe dans la neige et les agents la traînent jusqu’à leur véhicule. Les images montrent que son t-shirt s’est retroussé au point qu’une bonne partie de son dos était visible. Ils l’ont ensuite soulevée pour la faire entrer dans le véhicule.

L’adolescente explique qu’elle était en larmes : On ne m’a jamais traitée de cette façon!

Avant l'arrestation

L’adolescente raconte qu’avant l’arrestation elle était à une soirée avec son petit ami et qu’elle était en état d’ébriété. Selon ses souvenirs, les deux se disputaient quand les agents sont arrivés.

Publicité

Ils ont dit que deux garçons m’avaient frappée [...] Alors que rien de tout cela ne s'est produit. Je n'ai même pas été battue. Elle dit qu’elle a essayé de partir, mais l’entrée était bloquée notamment par les garçons et les agents.

Tout le monde parlait en même temps et j'étais en état d'ébriété. J'avais l'impression que ma tête allait exploser , poursuit-elle, ajoutant qu’un des agents l'a prise par les cheveux.

D'après le caporal Matt Halstead, les agents s’étaient rendus à une autre résidence lorsqu’ils ont été interpellés pour être informés qu’une bagarre se déroulait à proximité. Alors qu’ils parlaient avec les personnes impliquées, l'adolescente dans la vidéo a agressé un des agents en lui donnant un coup de poing au visage , explique le caporal. Elle a été arrêtée, puis leur a résisté lorsqu’ils voulaient l'amener au véhicule de police, complète-t-il.

La jeune fille de 16 ans n’a pas voulu dire si elle avait frappé l’agent ou non, mais a déclaré qu’elle était incapable de se tenir debout, car elle était en état d’ébriété.

Presque 13 heures dans une cellule

L’adolescente a passé presque 13 heures dans une cellule pour dégriser.

J'étais en état de choc. Je n'arrêtais pas de faire les cent pas. Je ne savais pas quoi faire , dit sa mère qui avait déjà vu la vidéo lorsque la GRC l’a contactée.

Voir quelqu’un qui traîne ma fille comme ça, c'est perturbant. J’ai pleuré.

Comme il y a eu un problème de communication pour aller chercher l'adolescente, elle est restée dans la cellule de détention.

Tom Engel, avocat et membre de la branche albertaine de la Criminal Trial Lawyers’ Association, se demande pourquoi elle n’a pas été ramenée chez elle.

Elle n'aurait pas dû être placée en détention, sauf s'ils pensaient qu'elle allait récidiver ou ne pas se présenter au tribunal ou autre.

Avec les informations de Luke Carroll