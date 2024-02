Les organismes francophones du Nord de l’Ontario peinent à mobiliser leur public cible

Des organismes culturels et communautaires francophones du Nord de l’Ontario disent éprouver des difficultés à mobiliser leur public cible, dont la composition et les habitudes ont changé au cours des dernières années. Une réflexion sur ce sujet s’impose, soulignent-ils, pour éviter que la francophonie ne « s’effrite ».

Je ne peux pas dire que nos salles sont toujours pleines en ce moment. On a des défis dans certains cas sur ce front-là , affirme la directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario, Marie-Pierre Proulx.

Elle attribue cela à une série de facteurs, dont le bassin important de francophones qui s’est transformé à Sudbury à la suite de la suppression de nombreux programmes en français à l’Université Laurentienne.

Mais la pandémie et l’interruption prolongée des spectacles en présentiel qui en a découlé pourrait aussi y être pour quelque chose, souligne-t-elle.

Il y a des habitudes de consommation culturelle qui sont peut-être en transformation. C’est sûr que ce sont des questions que plusieurs organismes en arts vivants, en tout cas, se posent au quotidien.

Ça remet un peu en question ce qu’on fait, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et le "pour qui" on le fait est super important à définir en ce moment.

Marie-Pierre Proulx est la directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario.

C’est effectivement un questionnement aussi présent chez les Compagnons des francs loisirs de North Bay. L’organisme culturel observe aussi que les besoins de la communauté francophone ont changé après la pandémie, selon son directeur général Arnaud Claude.

Il souligne que le taux de participation à certaines activités a baissé, mais que le centre reçoit aussi davantage de jeunes familles à certains autres événements, ainsi que des aînés qui cherchent à retisser des liens sociaux et qu’on voyait un peu moins dans les années pré-pandémie .

Il faut tirer des conclusions de ces observations-là et réaligner nos priorités avec celles de notre communauté , note M. Claude.

Trouver un remède à la maladie des "TLM"

À Thunder Bay, où les francophones ne représentent qu’un peu plus de 2 % de la population, le Centre francophone estime que son principal défi est la recherche de bénévoles pour l’organisation d’activités communautaires.

Claudette Gleeson est la présidente du Centre francophone de Thunder Bay. (Photo d'archives)

On a la maladie des "TLM" : toujours les mêmes. Ce sont des gens plus âgés. [...] Quand on regarde la plus jeune génération, ils sont tellement occupés avec leurs enfants, leur conjoint, leur carrière et je pense qu’ils n’ont juste pas assez de temps pour [explorer la possibilité de] faire du bénévolat communautaire , indique la présidente du Centre francophone de Thunder Bay, Claudette Gleeson.

Il y a un besoin de renouveau. Je pense qu’il faut, en tant que leaders de la communauté, trouver des stratégies pour [faire participer] nos jeunes bénévoles.

C’est le genre de réflexion que Mme Gleeson espère amorcer dans quelques semaines. L’Institut des politiques du Nord, en collaboration avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, mènera le 27 février des consultations avec les organismes communautaires francophones de Sudbury et de Thunder Bay pour discuter des mesures à explorer pour mieux rejoindre les francophones.

Mieux refléter l’immigration francophone

Selon l’agente du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, Ines Bouguerra, les consultations du 27 février s’inscrivent dans le mandat de son organisme, qui est d’assurer l’épanouissement des nouveaux arrivants francophones.

On ne peut pas promettre une intégration et une inclusion réussie des nouveaux arrivants sans assurer la bonne capacité d’une communauté qui les accueille.

L’exercice s’impose, ajoute Marie-Pierre Proulx du Théâtre du Nouvel-Ontario.

Dans le but de faire plus de place à l’immigration francophone dans sa programmation, l’organisme a créé le concours de talents théâtralisé Par ici, le talent dont la deuxième édition aura lieu le 8 mars.

On n’est pas juste un francophone dans une ville, on est un francophone dans une communauté et, la culture et les arts, on a un rôle à jouer pour le créer, ce sentiment-là , observe-t-elle.

Par ici, le talent est un concours de talents présenté à Sudbury. La deuxième édition du concours aura lieu le 8 mars. Ici, Gisèle Gbobouo, une conteuse et percussionniste originaire de la Côte d'Ivoire qui a participé à l'édition de 2022. (Archives)

Ignorer la réflexion que veulent stimuler l’Institut des politiques du Nord et le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord serait donc risqué, à son avis.

Les risques, c’est que la francophonie s’effrite finalement, qu’elle se disperse, que les gens aient de la misère à trouver leurs repères. Dans les gens qu’on a rencontrés autour de Par ici, le talent, il y a des gens qui ont eu l’impression de ne pas trouver la communauté francophone. Donc comment la trouve-t-on quand on arrive quelque part?

Même son de cloche pour Arnaud Claude des Compagnons de North Bay.

Arnaud Claude est le directeur général des Compagnons des francs loisirs, l'organisme culturel francophone de North Bay.

Le risque, c’est qu’on arrête d’être pertinent pour nos communautés , souligne-t-il.

Rejoindre les jeunes, c’est un besoin

Comment peut-on continuer de créer des jeunes qui sont passionnés de culture? La question taraude aussi Marie-Pierre Proulx dans un contexte où on sent la fragilité de la langue française, particulièrement chez ce groupe démographique, note-t-elle.

Sans aller jusqu’à qualifier le phénomène de désintérêt envers le français, elle admet que ses collaborateurs soulignent fréquemment qu’ on entend moins le français dans les contextes où évoluent de nombreux jeunes.

Où sont ces contextes-là où on peut vraiment s’amuser en français, créer en français? Je pense que c’est un besoin. [...] Il faut donner des repères culturels à nos jeunes franco-ontariens pour qu’ils naissent avec cet amour-là de la langue et l’envie de la vivre.