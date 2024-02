Une huitième Fête des semences à Alma

Le jardinage est à l’honneur à Alma, dimanche. Une vingtaine d'exposants et des conférences prennent place à la salle communautaire de Saint-Coeur-de-Marie dans le cadre de la huitième Fête des semences.

Autonomie alimentaire et jardinage écoresponsable sont notamment à l'horaire. Le jardinage, il faut qu'il soit le plus visé possible vers l'autosuffisance. Donc nos conférences tournent tout le temps un peu dans la transition, dans l'abandon de l'usage du pétrole , a indiqué le bénévole et membre du comité organisateur, Benoît Poiraudeau.

Selon M. Poiraudeau, les changements climatiques vont forcer les jardiniers à modifier leurs habitudes. On doit privilégier, selon moi, des végétaux qui ont de plus en plus de capacité à résister à nos aléas climatiques, a-t-il spécifié. L'irrigation, on doit de plus en plus l'intégrer, mais dans un souci de transition énergétique puis d'écologie. Il faut faire un arrosage responsable, on ne peut pas arroser à longueur de journée.

Ouvrir en mode plein écran La Fête des semences se tient à Alma. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Avec l’inflation et la hausse du prix des aliments dans les supermarchés, l’autosuffisance intéresse de plus en plus de personnes, comme l’a expliqué le bénévole.

Jardiner devient maintenant un mode d'accessibilité à la nourriture saine.

Échange de semences

La Fête des semences d’Alma est également une occasion pour faire du troc de graines avec d'autres jardiniers.

L’échange de semences, ça permet que si tu veux acheter un paquet d’un type de tomates, mais que tu veux aussi avoir des tomates cerises, tu peux aller voir quelqu’un qui a acheté un paquet de tomates [différent] et échanger une partie de son paquet avec le tien. Ou, apporter tes semences qu’il te reste de l’an passé qui sont encore bonnes et échanger avec les autres. Pour nous, c’est important de donner accès à l’échange de semences. Ça, tu ne vois ça nulle part ailleurs, sauf dans les fêtes de semences.

L’événement a été mis en branle par le mouvement citoyen Alma en transition.