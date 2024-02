Plus de 400 arrestations en Russie dans le cadre d’hommages à Navalny

Plus de 400 personnes ont été arrêtées cette fin de semaine en Russie alors qu'elles rendaient hommage au dissident russe Alexei Navalny, décédé dans une prison éloignée de l'Arctique, a rapporté un groupe de défense des droits de la personne.

La mort soudaine de M. Navalny, âgé de 47 ans, a été un coup dur pour de nombreux Russes, qui avaient placé leurs espoirs pour l'avenir dans l'ennemi le plus féroce du président Vladimir Poutine. Même après avoir survécu à un empoisonnement par un agent neurotoxique et avoir été condamné à plusieurs peines de prison, l'opposant n'a pas cessé de critiquer le Kremlin.

La nouvelle a retenti à travers le monde, et des centaines de personnes dans des dizaines de villes russes lui ont rendu hommage avec des fleurs et des chandelles, vendredi et samedi, sur les lieux de ce qui avait les allures de monuments aux victimes de la répression politique.

Dans plus d'une douzaine de villes, la police a arrêté 401 personnes, samedi soir, selon le groupe de défense des droits OVD-Info, qui suit les arrestations politiques et fournit une aide juridique.

Ouvrir en mode plein écran La mort de Navalny survient un mois avant l'élection présidentielle en Russie. Photo : Reuters

Plus de 200 personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, a déclaré le groupe. Parmi les détenus, il y avait Grigory Mikhnov-Voitenko, un prêtre de l'Église orthodoxe apostolique – un groupe religieux indépendant de l'Église orthodoxe russe – qui a annoncé sur les réseaux sociaux son intention d'organiser un service commémoratif pour Navalny.

Le prêtre a été arrêté samedi matin devant chez lui. Il a été accusé d'avoir organisé un rassemblement et a été placé en cellule de détention dans un commissariat de police, mais a ensuite été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral, a rapporté OVD-Info.

Des peines de prison

Les tribunaux de Saint-Pétersbourg ont ordonné à 42 personnes détenues vendredi de purger de un à six jours de prison, tandis que neuf autres ont été condamnées à une amende, ont déclaré des responsables de la cour, samedi soir.

À Moscou, au moins six personnes ont été condamnées à 15 jours de prison, selon OVD-Info. Une personne a également été emprisonnée dans la ville de Krasnodar (sud) et deux autres dans la ville de Briansk, a déclaré le groupe.

La nouvelle de la mort de M. Navalny survient un mois avant l'élection présidentielle en Russie qui devrait largement donner au président Vladimir Poutine six ans de plus au pouvoir.

Des questions sur la cause du décès de l'opposant persistaient dimanche, et il n'était pas clair quand les autorités remettraient son corps à la famille.

L'équipe d'Alexei Navalny a déclaré, samedi, que ce dernier avait été assassiné et a accusé les autorités d'avoir délibérément retardé la remise de sa dépouille à la famille.

M. Navalny était emprisonné depuis janvier 2021, lorsqu'il est retourné à Moscou après s'être remis, en Allemagne, d'un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu'il avait imputé au Kremlin. Il a été condamné à trois peines de prison depuis son arrestation, relativement à un certain nombre d'accusations qu'il a rejetées pour des motifs politiques.

Après le dernier verdict qui lui imposait 19 ans de prison, Alexei Navalny a dit comprendre qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité, qui se mesure à la durée de sa vie ou à la durée de vie de ce régime .

Quelques heures après sa mort, sa femme, Yulia Navalnaya, a fait une apparition surprise à la Conférence de sécurité de Munich, en Allemagne.