Les banques alimentaires sont en crise, prévient Food Dépôt Alimentaire

La fréquentation des banques alimentaires ne cesse d'augmenter au N.-B., une situation de crise que tente de surmonter Food Dépôt Alimentaire.

Depuis son entrée en poste il y a deux ans, le directeur général de l'organisme, Stephane Sirois, remarque une augmentation importante du va-et-vient dans ses installations.

On voyait 22 000 à 24 000 visites dans nos banques alimentaires et cuisines communautaires, maintenant c’est rendu au-delà de 55 000 mensuellement , dit-il. C’est beaucoup.

En 2023, le nombre de repas servis dans les cuisines communautaires a bondi de 17 % comparativement à l’année précédente. Le nombre de visites dans les banques alimentaires a pour sa part grimpé de 35 %.

Le nombre de visites a augmenté, mais le nombre de gens par visite a augmenté aussi , ajoute Stephane Sirois. Ce nombre a bondi de 42 % en un an, car, dit-il, beaucoup plus de familles ont besoin de se rendre dans les banques alimentaires.

L'entrepôt de Food Dépôt Alimentaire, le 6 janvier 2024 à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Ce qui nous aide beaucoup, c’est qu’on a un 50/50 qui est très populaire et bien établi. Cet argent-là, la portion qui vient à nous autres, ça couvre toutes nos opérations , précise Stephane Sirois. Oui on a de la nourriture, mais il faut un entrepôt, des réfrigérateurs et un camion pour les employés, des assurances et tout cela.

En plus de veiller à la distribution des denrées dans des banques alimentaires un peu partout, l’entrepôt de Food Dépôt Alimentaire collige des données sur le terrain pour mieux comprendre qui a recours à ces service.

Ces informations sont ensuite fournies aux gouvernements fédéral et provincial, permettant d'offrir un portrait de l'évolution des demandes dans les banques alimentaires.

Au Nouveau-Brunswick, les banques alimentaires ont été mises en place dans les années 1980.

C’était censé être une mesure temporaire, et 40 ans plus tard, les deux dernières années ont été des années record. [2022 et 2023] , grince Stephane Sirois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que l’on ne fait pas bien. On ne va pas dans la bonne direction.

Services parallèles en déclin

Nul doute pour Stephane Sirois que les banques alimentaires de la province sont en situation de crise.

La tendance à la hausse de la fréquentation est inquiétante, dit-il, toute comme le manque de services offerts sur le terrain.

Il y a quelques années, les personnes qui se rendaient dans des banques alimentaires au Nouveau-Brunswick pour la première fois étaient soumises à une évaluation par des experts, afin de mieux déterminer leur profil.

Ils pouvaient déterminer si tu avais besoin d’aide avec quelque chose d’autre; des vêtements, de l’aide avec des travailleurs sociaux ou d’autres ressources, et les pointer dans la bonne direction , explique Stephane Sirois.

Stephane Sirois, le directeur général de Food Dépôt Alimentaire à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Maintenant, il y a tellement de gens qui se présentent [aux banques alimentaires] qu’ils n’ont plus le temps de faire ce travail-là, d’écouter les gens et d’essayer de comprendre. […] Ce service humain là, ils n’ont plus le temps , poursuit-il.

Dans les petites régions rurales, le besoin pour ce genre de service est pourtant criant, dit Stephane Sirois, puisqu’il y a beaucoup de problèmes de drogues et d’enjeux de santé mentale .

Souvent, cette offre de service fait défaut non pas en raison du financement, mais plutôt en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Il n’y a pas assez de médecins, il n’y a pas assez d’infirmières, il n’y a pas assez de travailleurs sociaux, il n’y a pas assez de psychologues , énumère Stephane Sirois. Le problème s’amplifie.

Immigration, culture et banques alimentaires

Stephane Sirois remarque aussi que le client type des banques alimentaires change dans la province. Il y a beaucoup plus de nouveaux arrivants et il faut prendre en considération leur langue et leurs habitudes alimentaires, souvent très différentes.

Il confirme que les familles issues de l’immigration ou les réfugiés arrivant dans la province sollicitent souvent l’aide des banques alimentaires, sans nécessairement devenir des usagers habituels.

Selon des données révélées mercredi dernier par Statistique Canada, le taux de rétention d'immigration de 56 % sur cinq ans est un sommet pour le Nouveau-Brunswick.

Par exemple, à Saint-Jean, plusieurs familles syriennes ont dû avoir recours aux banques alimentaires après être arrivées au pays, rappelle-t-il.

Les pommes de terre, ce n’est pas toujours commun [dans leur culture] , note Stephane Sirois. Il a fallu adapter [notre menu avec] des lentilles, du riz et d’autres produit dans l’inventaire des banques alimentaires pour accommoder les éléments culturels.

De plus, plusieurs banques alimentaires ont maintenant des outils de traduction sur iPad ou téléphone, car la langue demeure un défi.

Ce n’est pas toujours parfait, mais au moins il y a une communication.

En plus de la nourriture, Food Dépôt Alimentaire offre aux nouveaux arrivants des vêtements chauds, ainsi que des contacts avec la population locale.

La plupart du temps, note Stephane Sirois, ce groupe d’individus se trouve du travail et un logement après quelques mois.

D’après les informations de Noémie Avidar