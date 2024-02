Le troisième salon Fourchette bleue s’ouvre à La Malbaie

À l’initiative du musée gaspésien Exploramer, quelque 200 personnes sont réunies à La Malbaie jusqu’à mercredi, dans le cadre du troisième salon Fourchette bleue. Cette année, une vingtaine de kiosques mettent en vedette les produits marins du Saint-Laurent.

Une importante délégation des Îles-de-la-Madeleine sera notamment présente. Les participants pourront avoir une vision d’ensemble de tous les produits disponibles.

Toutes les espèces à statut commercial dans le Saint-Laurent auront des représentants pour les vendre. Toutes les catégories d’aliments marins seront représentées et on pourra à ce moment-là goûter un peu de tout , se réjouit la directrice générale d’Exploramer et organisatrice de l’événement, Sandra Gauthier.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Gauthier, directrice du musée scientifique Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts et organisatrice du Salon Fourchette bleue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une soirée gastronomique organisée mardi soir mettra d’ailleurs plusieurs produits sous-valorisés et méconnus dans les assiettes.

Le Salon Fourchette bleue est une foire qui réunit à un même endroit de nombreux intervenants gravitant dans le domaine des produits de la mer : des détaillants en alimentation, des poissonniers, des distributeurs, des restaurateurs, des représentants d’établissements publics et des transformateurs. Il vise à promouvoir la consommation locale des espèces du Saint-Laurent.

L’événement, qui se déroulera cette fois-ci de l’autre côté du Saint-Laurent, avait été tenu à Rivière-du-Loup lors de ses deux premières moutures. Ce changement permet notamment de varier les participants.

Le sébaste et le phoque à l’honneur

Le salon profitera de son édition 2024 pour mettre le sébaste à l’avant-plan. Une offensive commerciale est d'ailleurs prévue pour que plus de Québécois et de Québécoises mettent ce poisson à la chair blanche dans leurs assiettes.

Ouvrir en mode plein écran La reprise de la pêche commerciale de ce poisson rouge a récemment été annoncée alors qu’un moratoire était en vigueur depuis 1995. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

En plus du sébaste, des algues et des espèces plus traditionnelles, le produit chouchou de Fourchette bleue, le phoque, sera également mis de l’avant.

Fourchette bleue poursuit ainsi ses efforts pour démocratiser l’accès à cette viande.

On veut et on souhaite très fort qu’il y ait de nouveaux transformateurs qui se pointent, qui lèvent la main pour pouvoir d’abord permettre d’acheter des produits issus de la chasse au phoque, mais aussi permettre aux Québécois et Québécoises de pouvoir avoir accès à cette viande-là […] , ajoute Mme Gauthier.

La boucherie Côte à côte, dans l'archipel, est la seule à détenir les permis nécessaires à la transformation du phoque, mais cela pourrait prochainement changer.

Ouvrir en mode plein écran Un employé de la boucherie Côte à Côte de Cap-aux-Meules prépare de la viande de phoque. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Chaque année, le Salon Fourchette bleue constitue une tribune pour des annonces gouvernementales relatives aux produits de la mer. Quatre partis politiques seront représentés lors de l’événement cette année.