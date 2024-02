Trump condamné à payer 355 millions $ : que se passerait-il s’il ne le faisait pas ?

Donald Trump a été condamné à payer 354,9 millions $ de pénalités pour avoir frauduleusement surestimé la valeur nette de ses avoirs afin de duper les créanciers, a statué vendredi un juge de New York. Voici les réponses à cinq questions pour mieux comprendre les conséquences possibles sur sa campagne et ses affaires.

Ce dernier revers juridique dans une affaire civile pourrait mettre en péril l'empire immobilier de l'ex-président. Il y a quelques semaines à peine, M. Trump avait été condamné à verser 83,3 millions $ à l'écrivaine Elizabeth Jean Carroll pour l'avoir diffamée, après qu'elle l'eut accusé d'agression sexuelle.

Ajoutez à cela le paiement des intérêts et les jugements pourraient porter un coup terrible aux réserves de trésorerie de l'ancien président américain, à moins de neuf mois de l'élection présidentielle.

Au moment où Donald Trump cherche à remporter l'investiture républicaine en vue des élections américaines du 5 novembre, voici comment cette décision judiciaire pourrait avoir un impact sur l’empire Trump.

Combien d’argent Trump doit-il maintenant?

Le verdict du procès pour fraude civile oblige M. Trump à payer des intérêts sur une partie des bénéfices de la transaction auxquels il a été condamné à renoncer. Le procureur général de New York, Letitia James, qui a piloté la poursuite contre lui, a déclaré que les paiements d'intérêts s'élevaient actuellement à 99 millions $ et continueraient d'augmenter chaque jour jusqu'à ce qu'ils soient payés .

Ouvrir en mode plein écran La procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Photo : Associated Press / Kathy Willens

Entre la décision de vendredi et les deux jugements dans l’affaire Carroll, c'est environ 542 millions $ que l'ancien président devra débourser.

Et ce n’est pas tout. Il doit aussi payer 110 000 $ supplémentaires pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître dans cette même affaire, et 15 000 $ pour avoir dénigré à plusieurs reprises l’équipe du juge en violation d'une ordonnance de silence (gag order).

Le mois dernier, il a également été condamné à payer près de 400 000 $ en frais juridiques au New York Times, après avoir poursuivi sans succès le journal. Il fait aussi actuellement appel d'un jugement de 938 000 $ contre lui et son avocat pour avoir intenté ce qu'un juge a qualifié de poursuite frivole contre Hillary Clinton.

Il est possible que certains montants élevés soient réduits en appel. Dans le cas de l’affaire de fraude civile, l’appel sera d’abord porté devant un tribunal de niveau intermédiaire. S'il rend une décision défavorable à Donald Trump, celui-ci pourrait tenter de faire saisir l'affaire par la plus haute cour d'appel de New York, bien que des experts juridiques aient déclaré à l'Associated Press que cela soit peu probable.

Dans le cadre de la décision de vendredi, le juge a également ordonné aux deux fils de M. Trump, Donald Jr. et Eric, de payer 4 millions $ chacun.

Trump peut-il se permettre de payer les pénalités?

M. Trump a déjà affirmé par le passé que sa fortune s'élevait à plus de 10 milliards $. La plupart des estimations, y compris celle du procureur général de New York, situent plutôt ce montant à 2 milliards.

Dans son état de la situation financière de 2021, Donald Trump a déclaré qu'il disposait d'un peu moins de 300 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie . Depuis, il a réalisé un certain nombre de ventes, notamment son terrain de golf à New York et son hôtel dans la ville de Washington. Il pourrait aussi gagner le gros lot lorsque son médial social, Truth Social, entrera en bourse.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel Trump International de Washington était au coeur de la poursuite du Maryland et du District de Columbia contre le président américain en 2018. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Alex Brandon

Mais même avec ce flux de capitaux, il est difficile de savoir si M. Trump et les membres de sa famille disposent de suffisamment d’argent pour régler la note qui découle de leurs déboires judiciaires.

L'interdiction de solliciter des prêts auprès de banques enregistrées ou agréées à New York pourrait également restreindre considérablement la capacité de de l'ancien locataire de la Maison-Blanche à lever des fonds.

Dans combien de temps Trump devra-t-il payer?

Les avocats du camp Trump se sont engagés à faire appel de la décision du tribunal de New York, un appel qui pourrait prendre plus d'un an. Cela dit, il pourrait être tenu de déposer en fiducie le montant total du jugement prononcé contre lui plus les intérêts lors de tout appel – pratique courante dans des cas similaires.

M. Trump pourrait également verser un montant inférieur, assorti de garanties et d’intérêts, en obtenant un type de prêt appelé caution d’appel . Mais il pourrait avoir du mal à trouver un prêteur après que le juge Arthur Engoron eut statué vendredi qu'il avait menti aux banques au sujet de sa richesse.

Il pourrait également être tenu de payer la totalité de la somme immédiatement après que la Cour d'appel de New York aura statué sur son cas, ce qui pourrait survenir dès cet été, selon Will Thomas, professeur de droit à l'Université du Michigan.

Le système judiciaire de New York a montré sa volonté d'agir rapidement sur certaines des questions liées à Trump.

Lorsqu’on sera rendu aux audiences en appel, de l'argent va presque certainement changer de mains , a-t-il ajouté

Reste maintenant à en déterminer le montant.

Les fonds de campagne ou l’argent du PAC peuvent-ils être utilisés?

La loi électorale fédérale américaine interdit de dépenser les fonds de campagne pour un usage personnel. Mais les règles sont bien plus obscures lorsqu'il s'agit de faire appel aux comités d'action politique (PAC) pour les dépenses d'un candidat.

Au cours des deux dernières années, le comité d'action politique Save America de Donald Trump, son équipe de campagne électorale et ses autres organisations de collecte de fonds ont dépensé 76,7 millions $ en frais juridiques. Les experts en financement de campagne s’attendent à ce que M. Trump essaie de dépenser l’argent des PAC pour couvrir d’une manière ou d’une autre sa note juridique.

Ouvrir en mode plein écran Les troupes de Donald Trump voient 2024 comme une revanche sur l'élection de 2020 dont ils n'ont pas accepté la défaite. Photo : Getty Images / Scott Olson

. La probabilité que la Commission électorale fédérale, dans sa configuration actuelle, le poursuive pour ces violations n'est pas très grande , a déclaré Daniel Weiner, directeur du programme élections et gouvernement du Centre Brennan.

Que se passe-t-il si Trump ne paie pas?

Sur le plan juridique, les conséquences auxquelles Trump serait confronté sont les mêmes que celles auxquelles serait confronté tout Américain refusant de payer après un jugement. Cela inclut la saisie de ses biens, la saisie de son salaire et même l'emprisonnement, bien que cette dernière option soit extrêmement improbable, selon Reuters.

Le président n'est pas un roi et ses actifs ne sont pas sacro-saints simplement parce qu'il a été président.

Vendredi, le juge chargé de l'affaire de fraude civile de Trump a nommé un contrôleur supplémentaire pour superviser les finances de la Trump Organization, estimant qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour respecter la loi.

Dans le cas où Trump refuserait de remettre les paiements, les tribunaux disposeraient d’un pouvoir discrétionnaire supplémentaire pour poursuivre le poursuivre, lui et ses entreprises.

Ils ont un pouvoir énorme, en particulier pour quelqu'un comme Trump qui possède des actifs physiques à l'intérieur de l'État , a déclaré le professeur de droit Will Thomas. Le tribunal pourrait dire que nous allons geler votre compte bancaire. Ou pire encore, ils pourraient dire : "Nous saisissons la Trump Tower et nous la mettons en vente".

Avec les informations de Reuters